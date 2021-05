Remco Evenepoel was zaterdag geëmotioneerd en zeer tevreden bij zijn rentree in het wielerpeloton. De 21-jarige Belg eindigde in de openingstijdrit van de Giro d'Italia knap als zevende, 266 dagen na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije.

"Ik had tranen in mijn ogen op het startpodium. Het applaus van het publiek zal me bijblijven", aldus Evenepoel. "Het was een lange reis en ik ben blij dat ik eindelijk mijn debuut heb kunnen maken in een grote ronde."

Het toptalent wilde eigenlijk vorig najaar al een gooi doen naar de eindzege in de Ronde van Italië, maar een flinke crash in een steile afdaling van de Ronde van Lombardije maakte een einde aan die plannen. De oud-jeugdspeler van PSV viel in een ravijn en liep onder meer een bekkenbreuk op.

Evenepoel kende wat terugslagen in zijn revalidatie en koos ervoor om geen wedstrijden te rijden voor de Giro van dit jaar. Toch hoorde hij zaterdag in de tijdrit van 8,6 kilometer in Turijn direct weer bij de besten. De nummer twee van het WK tijdrijden van 2019 gaf negentien seconden toe op winnaar Filippo Ganna.

"Het belangrijkste was om een goede tijdrit neer te zetten en ervan te genieten", aldus Evenepoel. "Een zevende plaats is geweldig, een prima start die ik niet direct had verwacht. Ik ben gelukkig en trots."

Ploegmaat Almeida twee seconden sneller dan Evenepoel

Ploeggenoot João Almeida was twee seconden sneller dan Evenepoel en eindigde als vierde. Het zal de komende weken duidelijk moeten worden wie de kopman is bij Deceuninck-Quick-Step.

"Het is alleen maar een voordeel dat we allebei een goede tijdrit hebben gereden", aldus de Belg. "We zullen elkaar helpen wanneer dat moet."