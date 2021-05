Ethan Hayter begint zondag als leider aan de slotrit van de Ronde van de Algarve. De renner van INEOS Grenadiers viel zaterdag in de door Kasper Asgreen gewonnen tijdrit, maar hield genoeg van zijn voorsprong over.

De 22-jarige Hayter, die donderdag de macht greep in Portugal met winst in een bergetappe, ging in de glooiende tijdrit van 20,3 kilometer op hoge snelheid onderuit in een bocht naar links. Hij stond snel op en zette nog de negende tijd neer.

De geletruidrager gaf 1 minuut en 2 seconden op Asgreen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen had 23.52 minuten nodig voor zijn chronorace en bleef de Portugees Rafael Reis drie tellen voor. De Fransman Benjamin Thomas eindigde als derde op negen seconden.

In het algemeen klassement heeft Hayter twaalf seconden voorsprong op de nummer twee, de Portugees João Rodrigues. De Deen Asgreen klom naar de derde plek, op 21 seconden van Hayter.

De Ronde van de Algarve wordt zondag afgesloten met een etappe waarin nog flink geklommen moet worden. De finish ligt na een col van 2,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9 procent.