Filippo Ganna heeft zaterdag met groot vertoon van macht de eerste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De wereldkampioen was duidelijk de beste in een tijdrit van 8,6 kilometer in Turijn. Remco Evenepoel werd zevende bij zijn rentree, vlak achter Jos van Emden (zesde).

Ganna deed 8 minuten en 47 seconden over de zo goed als vlakke tijdrit, goed voor een gemiddelde snelheid van 58,75 kilometer per uur. De Italiaan Edoardo Affini van Jumbo-Visma was als nummer twee liefst tien seconden langzamer dan zijn landgenoot.

Met de Noor Tobias Foss (derde op dertien seconden) en Van Emden (zesde op achttiende seconden) had Jumbo-Visma drie renners in de top zes van de rituitslag.

Evenepoel gaf negentien seconden toe op Ganna. De 21-jarige Belg reed zijn eerste koers in 266 dagen, nadat hij vorig jaar door een ernstige val in de Ronde van Lombardije onder meer een bekkenbreuk had opgelopen.

Met João Almeida heeft Deceuninck-Quick-Step nog een troef voor het klassement. De 22-jarige Portugees, die vorig jaar vijftien dagen de roze leiderstrui droeg in de Ronde van Italië, was zaterdag twee seconden sneller dan Evenepoel en eindigde als vierde.

Van de andere kanshebbers op de eindzege deed Aleksander Vlasov de beste zaken. De kopman van Astana klokte de elfde tijd (op 24 seconden) en pakte tijd op concurrenten als Hugh Carthy (35e op 38 seconden), Simon Yates (37e op 38 seconden), Egan Bernal (40e op 39 seconden) en Mikel Landa (77e op 49 seconden).

Ganna won vorig jaar alle tijdritten in Giro

Dylan Groenewegen maakte zijn rentree na een schorsing van negen maanden voor het veroorzaken van een zware crash met Fabio Jakobsen. De sprinter van Jumbo-Visma eindigde als 152e en hield een goed gevoel over aan zijn eerste optreden sinds de Ronde van Polen van vorig jaar.

De 24-jarige Ganna won vorig jaar alle drie de tijdritten in de Giro, waaronder die op de openingsdag. De Italiaan schreef in totaal vier etappes op zijn naam in de editie van 2020. Bovendien reed hij twee dagen in de roze trui.

Zondag is de eerste kans voor de sprinters in deze Giro. De tweede etappe (Stupinigi-Novara) is 179 kilometer lang en zo goed als vlak. Groenewegen hoopt mee te kunnen doen om de ritzege.

Tao Geoghegan Hart, de winnaar van vorig jaar, slaat de Giro over. De Brit richt zich op de Tour de France.