Dylan Groenewegen is verbaasd over de verklaring die Fabio Jakobsen donderdag naar buiten bracht. Jakobsen schreef dat hij geen excuses heeft gekregen, terwijl Groenewegen vindt dat hij altijd heeft gezegd dat de zware crash in de Ronde van Polen zijn fout was.

Jakobsen schreef op sociale media dat hij ervan baalt dat Groenewegen openlijk heeft gesproken over de eerste ontmoeting die de twee sprinters hadden na het incident in Polen, vorige maand in een zaaltje in Amsterdam.

"Dylan heeft geen excuses aangeboden en heeft ook niet laten merken dat hij enige verantwoordelijkheid voor zijn actie wil nemen", aldus Jakobsen.

"Het was voor mij een grote verrassing", reageerde Groenewegen zaterdag tegen de NOS, vlak nadat hij in de Giro d'Italia zijn rentree had gemaakt na een schorsing van negen maanden. "Voor mijn gevoel hebben we een prima meeting gehad en hebben we allebei ons hart kunnen luchten."

"Wat er verder inhoudelijk gezegd is, hou ik het liefst tussen Fabio en mij. Ik vind het heel fijn dat Fabio weer op de fiets zit, hopelijk keert hij weer terug op zijn oude niveau. Voor mij ligt de focus nu weer op de Giro."

Groenewegen: 'Ik had niet van mijn lijn moeten wijken'

Groenewegen duwde Jakobsen vorig jaar de hekken in bij de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Jakobsen raakte levensgevaarlijk gewond, maar herstelde van zijn zware verwondingen en maakte vorige maand zijn rentree in het peloton.

Groenewegen vindt dat hij wel degelijk spijt heeft betuigd van zijn actie in Katowice. "Ik heb altijd in interviews gezegd dat ik niet van mijn lijn had moeten wijken. Het is niet leuk om de reactie van Jakobsen een dag voor de Giro te horen, maar we hebben van tevoren gezegd: er kunnen ook negatieve reacties op mijn terugkeer zijn. Dit is er dan zo eentje."

Op de achtergrond speelt ook nog een juridische strijd tussen de twee partijen. Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, heeft een strafzaak aangespannen om via de verzekering van Jumbo-Visma en/of de Ronde van Polen een schadevergoeding te krijgen.

Groenewegen deed zaterdag exact tien minuten over de tijdrit van 8,6 kilometer in de Giro. De Jumbo-Visma-renner is van plan om zondag mee te sprinten om de dagzege tijdens de tweede etappe.