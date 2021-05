Dylan Groenewegen heeft zaterdag een goed gevoel overgehouden aan zijn rentree in de Giro d'Italia. De sprinter van Jumbo-Visma maakte in de proloog zijn eerste officiële kilometers sinds zijn schorsing van negen maanden.

Groenewegen, die weer in actie mag komen sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van een zware crash met Fabio Jakobsen, legde de 8,6 kilometer lange tijdrit in Turijn in precies tien minuten af.

"Het was heel erg spannend. Je moet weer een beetje in het ritme komen: de warming-up, je rugnummers opdoen. Het is wennen, maar het doet wel echt deugd", zei Groenewegen na zijn tijdrit tegen de NOS.

"Het waren mooie inspanningen. Het parcours verkennen, de meetings weer doen, dat zijn leuke dingen waar ik naar uit heb gekeken. Nu is het zover, en misschien is het voor mij ook wel fijn dat we beginnen met een proloogje om er weer een beetje in te komen."

'Ik sta er mentaal sterk voor'

Zondag staat al een sprintersrit op het programma. "Ik kijk ernaar uit. Hoe dat daar gaat, weet ik ook niet. De bedoeling is om met mij te gaan sprinten, maar we moeten kijken hoe de eerste kilometers in het peloton gaan en hoe ik me voel in de finale", aldus Groenewegen.

"Normaal gesproken sta ik er mentaal sterk voor. Ik heb er zin in en de vorm is volgens mij ook wel goed. Het zal misschien een beetje aanpassen zijn, maar ik ben van plan om mee te sprinten."

Groenewegen is benieuwd naar zondag. "Ik heb gezonde spanning, maar de ploeg is heel erg gemotiveerd om mij zo goed mogelijk te brengen. Ik heb heel veel collega's gesproken vandaag en die reageren allemaal heel goed. Ze vinden het fijn dat ik terugkeer."

De rit van zondag gaat over 179 kilometer en voert van Stupinigi naar Novara. Onderweg komen de renners één gecategoriseerd klimmetje van de vierde categorie tegen.