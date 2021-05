Wout van Aert kampt met een blindedarmontsteking. De Belgische renner van Jumbo-Visma moet voorlopig rust houden.

"Even letterlijk uit de running. Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking, dus helaas geen Wings for Life World Run voor mij. Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen", schrijft Van Aert zaterdag op Twitter.

Van Aert zou zondag vanaf zijn trainingsstage in het Spaanse Sierra Nevada virtueel deelnemen aan de Wings for Life World Run, een wereldwijd hardloopevenement. Hij wilde op die manier geld inzamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsels.

Het is nog niet bekend of Van Aert zijn trainingsstage in Sierra Nevada, waarvan zondag de eerste dag op het programma stond, helemaal moet afbreken.

Van Aert lastte drie weken geleden na zijn zege in de Amstel Gold Race een rustperiode in. Volgens de planning is het Critérium du Dauphiné tussen 30 mei en 6 juni zijn eerstvolgende koers in de aanloop naar de Tour de France, die op 26 juni begint.

De 26-jarige Van Aert is bezig aan een sterk seizoen. De eeuwige rivaal van Mathieu van der Poel won naast de Amstel Gold Race ook al Gent-Wevelgem en twee etappes in de Tirreno-Adriatico.