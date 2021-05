Mathieu van der Poel heeft vrijdag bij zijn eerste wedstrijd als mountainbiker in bijna twee jaar meteen toegeslagen. De Nederlander was bij de sprintrace van de wereldbeker in het Duitse Albstadt de snelste.

De 26-jarige Van der Poel was twee seconden sneller dan de Fransman Victor Koretzky en een seconde later finishte Nino Schurter, de achtvoudig wereldkampioen uit Zwitserland. Zondag komt Van der Poel ook nog in actie bij de crosscountryrace in Albstadt, waarna hij volgend weekend in het Tsjechische Nové Mesto rijdt.

De vorige mountainbikewedstrijd van Van der Poel was 21 maanden geleden. In augustus 2019 won hij goud bij de wereldbeker in Lenzerheide, waarna hij louter als veldrijder en wegrenner actief was.

Het was daarom de vraag of Van der Poel in Albstadt meteen om de zege kon strijden, maar dat lukte. Hij probeerde in het begin van de wedstrijd snel bij de rest van het veld weg te rijden. Van der Poel reed enige tijd op kop, maar het lukte niet om voldoende afstand te nemen. Hij liet zich daarna terugzakken in de kopgroep en sloeg in de slotfase alsnog toe. Vlak voor de finish maakte hij het verschil en klopte hij Koretzky en Schurter. Milan Vader, de tweede Nederlander, kwam als veertiende over de streep.

Van der Poel wil op eerste startrij staan bij Spelen

Van der Poel rijdt in Albstadt ter voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, waar hij goud wil pakken als mountainbiker. Het is niet alleen voor het vertrouwen richting Tokio belangrijk om goed te presteren.

De renner van Alpecin-Fenix moet ook punten pakken om ervoor te zorgen dat hij op 26 juli bij de olympische crosscountryrace zover mogelijk van voren mag starten. Een plek op de eerste of tweede startrij zou zijn kansen op olympisch goud flink vergroten.

In Abstadt slaagt Van der Poel tot dusver uitstekend in zijn missie om een goede startplek op de Spelen te verkrijgen. Volgende maand stapt hij weer over naar de weg - hij start in de Ronde van Zwitserland, op het NK en in de Tour de France - en rijdt daarom maar twee World Cups op de mountainbike in de aanloop naar Tokio.