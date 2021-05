Sam Bennett heeft vrijdag de derde etappe in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick-Step was in de massasprint opnieuw te sterk voor Danny van Poppel (tweede). Michael Mørkøv eindigde als derde.

De dertigjarige Bennett was woensdag in de openingsetappe ook al nipt sneller dan Van Poppel, die andermaal tweede werd. Fabio Jakobsen eindigde niet bij de eerste vijftig. Ethan Hayter, die woensdag de tweede etappe won, behield de leiderstrui.

In de rit van Faro naar Tavira over ruim 203 kilometer namen vier renners, onder wie Jetse Bol, al snel de benen. Zij kregen in het begin van de etappe de ruimte van het peloton, maar zij maakten geen meer kans toen de sprintersploegen zich met de strijd om de ritzege gingen bemoeien.

Deceuninck-Quick-Step zette topfavoriet Bennett met fraai ploegenspel perfect af en de Ier bekroonde het werk van zijn ploeggenoten door als eerste over de meet te komen. Het is voor de Belgische ploeg de 22e zege van dit seizoen.

De Ronde van de Algarve, die nog twee ritten kent, gaat zaterdag verder met een individuele tijdrit van 20,3 kilometer met start en finish in Lagoa.