Na het tijdritgeweld van zaterdag door Turijn is het zondag tijd voor de sprinters in de Giro d'Italia. Het moet raar lopen wil de overwegend vlakke etappe van 179 kilometer niet uitdraaien op een massaspurt, met Dylan Groenewegen als een van de topfavorieten.

De vraag is hoe Groenewegen voor de dag komt na driekwart jaar zonder wedstrijden vanwege zijn schorsing. "Ik kijk ernaar uit. De bedoeling is om met mij te gaan sprinten, maar we moeten kijken hoe de eerste kilometers in het peloton gaan en hoe ik me voel in de finale", aldus Groenewegen zaterdag na de tijdrit, die gewonnen werd door Filippo Ganna. De Italiaan start daardoor zondag in het roze.

Een andere topfavoriet in de massasprint is Caleb Ewan, die in 2019 twee Giro-ritten won. De Australiër van Lotto Soudal was vorig jaar niet van de partij in Italië.

Naast Ewan en Groenewegen worden de Italianen Elia Viviani en Giacomo Nizzolo en de Belg Tim Merlier kansen toegedicht.

Het profiel van de tweede etappe van de Giro Het profiel van de tweede etappe van de Giro Foto: Giro d'Italia

Slechts één klimmetje

De renners vertrekken zondag vanuit Stupinigi en zetten koers naar finishplaats Novara. In 179 kilometer wordt slechts één gecategoriseerd klimmetje aangedaan. Wie daar als eerste de top bereikt, zal de eerste leider van het bergklassement worden.

Na dat klimmetje, waarvan de top op zo'n 90 kilometer voor de eindstreep ligt, is het woord aan de sprintersploegen. In de laatste kilometer wordt er nog één keer rechts afgeslagen, waarna de renners in een rechte lijn richting de finish koersen.

Start: 12.55 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Caleb Ewan

⭐⭐⭐⭐ Dylan Groenewegen

⭐⭐⭐⭐ Tim Merlier

⭐⭐ Elia Viviani

⭐⭐ Fernando Gaviria

⭐⭐ Peter Sagan

⭐⭐ Giacomo Nizzolo

⭐ David Dekker