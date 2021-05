Alpecin-Fenix heeft een dag voor zijn debuut in een grote ronde goed nieuws kunnen melden. Naamsponsor Fenix verlengt zijn contract met de ploeg van Mathieu van der Poel twee jaar.

Fenix, een Italiaanse firma in interieurdesign, zal het Belgische wielerteam tot het einde van 2023 ondersteunen. Dan loopt ook de verbintenis van kopman Van der Poel af.

"Continuïteit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van ons team", meldt het management van Alpecin-Fenix vrijdag in een verklaring. "Door dit nieuwe contract kunnen we aan de lange termijn bouwen."

De ploeg van Van der Poel wordt sinds begin vorig seizoen gesponsord door het Duitse shampoomerk Alpecin en Fenix. De formatie van de Belgische broers Christoph en Philip Roodhooft heeft geen WorldTour-status, maar mag dit jaar wel in alle grote koersen starten.

Zaterdag begint het team in Turijn aan de Giro d'Italia. Van der Poel doet niet mee aan de Italiaanse ronde, maar is volgende maand wel present bij het debuut van Alpecin-Fenix in de Tour de France.