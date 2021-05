Amper een maand na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen hervat Mathieu van der Poel zijn seizoen vrijdag op een mountainbike. De 26-jarige Nederlander moet bij de wereldbeker in het Duitse Albstadt zoveel mogelijk punten verdienen met het oog op de Olympische Spelen.

Van der Poel stapt volgende maand weer over naar de weg - hij start in de Ronde van Zwitserland, het NK en de Tour de France - en rijdt daarom maar twee World Cups mountainbike in de aanloop naar Tokio.

Dit weekend in Albstadt en volgende week in het het Tsjechische Nové Mesto moet de renner van Alpecin-Fenix goed presteren om ervoor te zorgen dat hij op 26 juli bij de olympische crosscountryrace zover mogelijk van voren mag starten. Een plek op de eerste of tweede startrij zou zijn kansen op olympisch goud flink vergroten.

Die titel in Tokio is al jaren een van de belangrijkste doelen voor Van der Poel, maar het is - ook voor hemzelf - een grote vraag hoe zijn vorm op de mountainbike is. Zijn laatste wedstrijd in deze tak van sport was namelijk 21 maanden geleden. In augustus 2019 won hij goud bij de wereldbeker in Lenzerheide.

"Ik denk niet dat ik nu zo goed ben als toen, want daarna ben ik er eigenlijk een jaar tussenuit geweest", zegt Van der Poel tegen het AD. "Vervelend, want ik had het gevoel dat ik eindelijk de stap naar de top had gemaakt in dat laatste seizoen. Voor hetzelfde geld ben ik de aansluiting hier weer verloren."

Zeven Nederlanders starten in Albstadt

De wereldbeker in Albstadt begint vrijdag met een shorttrackrace. Daar zijn al punten te verdienen voor de olympische startplekken. Zondag is de crosscountryrace.

Naast Van der Poel starten ook Milan Vader, Anne Terpstra, Anne Tauber, Ceylin del Carmen Alvarado, Sophie von Bersworth en Lotte Koopmans namens Nederland.