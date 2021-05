Chris Froome kan er niets mee dat er mensen zijn die zeggen dat hij beter kan stoppen. Volgens de viervoudig Tour de France-winnaar zeggen zijn mindere prestaties van dit jaar nog erg weinig.

Froome is na een lang revalidatietraject nog altijd op de weg terug van een zware val tijdens de verkenning van een tijdrit in het Critérium de Dauphiné van 2019. De Brit boekte dit jaar namens Israel Start-Up Nation nog geen aansprekende resultaten en moest regelmatig vroeg lossen.

"Er zijn vooral op sociale media veel mensen die zeggen: 'Zet je fiets aan de kant, het is klaar met je, je gaat nooit meer terugkomen op je niveau'. Ik kan daar alleen maar om lachen", zegt Froome in een video op YouTube.

"Deze mensen weten niet hoe erg ik eraan toe was na mijn val (hij brak een dijbeen, elleboog en meerdere ribben, red.) en van hoever ik kom. Ze weten duidelijk niet hoe ik in elkaar zit. Ik ga echt niet opgeven. Ik weet dat ik het nog kan. Het kost tijd en er is nog veel werk te doen, maar ik hou van alle opofferingen die erbij horen."

'Ik geniet van deze nieuwe uitdaging'

De 35-jarige Froome, die zegt dat hij voelt dat hij langzaam maar zeker de goede kant op gaat, voelt zich op zijn plek bij zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. Het motiveert hem om alles te geven.

"Ik ga de handdoek niet in de ring gooien omdat ik nog niet ben waar ik wil zijn", zegt hij. "En ik kan nog steeds veel toevoegen aan mijn ploeg. Er is veel te doen, het is een nieuwe uitdaging voor me. Daar geniet ik van."

Het grote doel van Froome is om voor de vijfde keer in zijn loopbaan de Tour te winnen, die op 26 juni begint. In de aanloop naar de grootste wielerkoers ter wereld rijdt de Brit onder meer nog de Dauphiné en gaat hij op hoogtestage.