Fabio Jakobsen heeft er moeite mee dat hij bij een recente ontmoeting geen excuses heeft ontvangen van Dylan Groenewegen. Negen maanden geleden raakte Jakobsen levensgevaarlijk gewond door een actie van zijn concurrent, die zaterdag zijn comeback maakt na een schorsing.

"Ik ben verrast door uitspraken van Dylan Groenewegen over onze recente ontmoeting. Die ontmoeting werd georganiseerd om onderling begrip te krijgen over het ongeluk van augustus in Polen", schrijft Jakobsen op sociale media.

Kort voordat Jakobsen in april in de Ronde van Turkije zijn rentree maakte, zag hij Groenewegen voor het eerst sinds het ongeluk waarbij hij zwaargewond raakte. De twee renners spraken in Amsterdam over wat er gebeurd was.

Groenewegen liet weten daar een goed gevoel aan over te hebben gehouden. "We hebben elkaar recht in de ogen kunnen kijken en ons hart kunnen luchten. Ik houd liever tussen Fabio en mij wat er precies gezegd is, maar het was in elk geval een heel goed gesprek", zei de renner van Jumbo-Visma.

'Groenewegen bood geen excuses aan'

Jakobsen hield een heel ander gevoel aan de ontmoeting over. "Ik wil dit rechtzetten. Dylan heeft geen excuses aangeboden en heeft ook niet laten merken dat hij enige verantwoordelijkheid voor zijn actie wil nemen."

Jakobsen, die momenteel met zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step actief is in de Ronde van Algarve, meldt dat zijn juridische team actie onderneemt en dat hij om die reden niet dieper wil ingaan op de zaak.

"De inhoud van het gesprek had vertrouwelijk moeten blijven, tussen ons en onze juristen. Ik ben teleurgesteld dat Dylan er publiekelijk over gesproken heeft, dat zal ik zelf niet doen."

Jakobsen blijft hopen op oplossing

De ploeg van Jakobsen heeft een strafzaak aangespannen om via de verzekering van Jumbo-Visma en/of de Ronde van Polen een schadevergoeding te krijgen.

Jakobsen hoopt op een betere verstandhouding met zijn concurrent: "Ik zou nog steeds graag overeenstemming willen bereiken. Maar daar heb je twee mensen voor nodig."

Groenewegen rijdt vanaf zaterdag in de Giro d'Italia zijn eerste koers sinds zijn schorsing.