Met een 152e plaats in de openingstijdrit van de Giro d'Italia keerde Dylan Groenewegen zaterdag na negen maanden schorsing terug als wielrenner. Maar zondag gaat het pas écht beginnen met een vlakke etappe, waarin hij mee wil sprinten mits hij zich op zijn gemak voelt in de chaos van het peloton.

"Fysiek ben ik helemaal in orde, maar het mentale aspect in de koers is nog een groot vraagteken", zei Groenewegen.

De 27-jarige Amsterdammer maakte zaterdag zijn rentree nadat hij door de UCI werd geschorst wegens het veroorzaken van de valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

"Als je er zo lang uit bent geweest, zeker als sprinter, dan gaat het om veel meer dan alleen fysiek in orde zijn", aldus Groenewegen. "Je moet je weg weer vinden in een gestrest peloton. Hoe ga ik daarop reageren? Dat is de vraag."

Na het ongeluk in Polen liet Groenewegen zijn fiets wekenlang staan. Eind januari trainde hij voor het eerst weer met zijn teamgenoten van Jumbo-Visma.

Groenewegen bepaalt pas tijdens koers of hij gaat sprinten

Sindsdien werkte hij toe naar zijn rentree. Uit data van zijn ploeg blijkt dat zijn vorm dankzij de trainingen goed genoeg is om deel te nemen aan de Giro.

"Als ik in de training een bordjessprint deed, dan won ik altijd. Maar hoe zal mijn timing zijn in een massasprint? In een peloton komt er veel meer bij kijken om te kunnen winnen."

Groenewegen zal zondag pas tijdens de etappe bepalen of hij zich in de massasprint gaat mengen. Met David Dekker heeft Jumbo-Visma nog een snelle man in de gelederen.

"Ik ga in de koers bekijken of ik me fijn voel. Ik ben van plan om mee te sprinten. Ik heb er zin in en de vorm is volgens mij ook wel goed."

'Heel vaak afgevraagd of ik weer durf te juichen'

Of hij na het ongeluk in Polen angst heeft om te sprinten, is een ander vraagteken. "Nu denk ik van niet. Maar dat kan alleen maar tijdens de etappe duidelijk worden", zei Groenewegen.

En als Groenewegen wint, voelt het dan gepast om uitbundig te juichen na alles wat er gebeurd is? "Die vraag heb ik mezelf de laatste maanden heel vaak gesteld. Ik weet het gewoon niet."

"Als je over de finish komt, komt er altijd veel adrenaline bij kijken", vertelde de sprinter. "Maar hoe ik reageer, dat weet ik niet. Het zal in elk geval een heel emotioneel moment zijn na alles wat er is gebeurd."

De tweede etappe van de Giro voert het peloton over 179 kilometer van Stupinigi naar Novara. Er zit slechts één beklimming van vierde categorie in het parcours.