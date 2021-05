Annemiek van Vleuten heeft donderdag de eerste etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlandse rensters van Movistar kwam ondanks een val in een afdaling met ruime voorsprong solo over de finish.

Van Vleuten ging in de laatste afdaling van de 125 kilometer lange heuvelrit onderuit, maar zat snel weer op de fiets. Ze bereikte de streep met een voorsprong van twee minuten op de Spaanse Mavi García.

Op haar andere concurrentes pakte Van Vleuten direct drie minuten tijdswinst, waardoor ze na de eerste dag al riant aan de leiding gaat in het algemeen klassement.

Het was voor de regerend Europees kampioen haar derde zege van het seizoen. De 38-jarige routinier was eerder de sterkste in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

De Volta a la Comunitat Valenciana Féminas telt vier etappes en eindigt zondag. Er wordt in elke rit veel geklommen in de omgeving van Valencia.

Anna van der Breggen veroverde vorig jaar de eindzege in de Ronde van Valencia. De regerend wereldkampioen is er dit jaar niet bij, omdat haar ploeg SD Worx zich niet heeft ingeschreven.