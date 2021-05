Rotterdam en Den Haag hebben zich donderdag officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de start van de Tour de France in 2024 of 2025. De burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jan van Zanen (Den Haag) overhandigden in het Rotterdamse stadhuis het bidbook aan Tour-directeur Christian Prudhomme.

Van Zanen, Prudhomme en Aboutaleb (van links naar rechts) kijken aandachtig naar de presentatie van de plannen van Rotterdam en Den Haag voor de organisatie van de Tour-start. Van Zanen, Prudhomme en Aboutaleb (van links naar rechts) kijken aandachtig naar de presentatie van de plannen van Rotterdam en Den Haag voor de organisatie van de Tour-start. Foto: ANP

Rotterdam en Den Haag willen de inwoners in de regio inspireren en perspectief bieden met het Grand Départ. Rotterdam en Den Haag willen de inwoners in de regio inspireren en perspectief bieden met het Grand Départ. Foto: ANP

Prudhomme nam het bidbook "verheugd" in ontvangst en zei onder de indruk te zijn van de veelomvattende projecten. Zo wil Rotterdam de eerste buitenlandse aankomstplaats worden van de Tour Féminin, de nieuwe rittenkoers voor wielrensters die Tourorganisator ASO eerder heeft aangekondigd, en is er het voornemen voor de Rotterdam Tour, een internationale race voor wielrensters die in 2022 moet plaatsvinden.. Prudhomme nam het bidbook "verheugd" in ontvangst en zei onder de indruk te zijn van de veelomvattende projecten. Zo wil Rotterdam de eerste buitenlandse aankomstplaats worden van de Tour Féminin, de nieuwe rittenkoers voor wielrensters die Tourorganisator ASO eerder heeft aangekondigd, en is er het voornemen voor de Rotterdam Tour, een internationale race voor wielrensters die in 2022 moet plaatsvinden.. Foto: ANP

De start van de Tour in 2024 of 2025 moet drie koersdagen bevatten in Nederland: een proloog rond de Erasmusbrug, een eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag en een derde etappe van Rotterdam naar Valkenburg. De start van de Tour in 2024 of 2025 moet drie koersdagen bevatten in Nederland: een proloog rond de Erasmusbrug, een eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag en een derde etappe van Rotterdam naar Valkenburg. Foto: ANP