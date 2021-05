Alessandro Tonelli is de eerste renner die zich na een positieve coronatest heeft moeten terugtrekken voor de Giro d'Italia. Bardiani-CSF, de ploeg van de Italiaan, mag wel starten en dat is te danken aan een minder streng protocol in de ronde.

De 28-jarige Tonelli mag zelfs vervangen worden door een andere renner, terwijl in veel voorgaande wielerwedstrijden de hele ploeg verstek moest laten gaan bij een positieve test.

In februari in de UAE Tour, een wedstrijd van dezelfde organisator als de Giro, was het coronaprotocol nog bijzonder streng. Mathieu van der Poel en zijn volledige ploeg moesten toen naar huis na één besmetting, bij een staflid van Alpecin-Fenix.

Het protocol van de Giro is ook milder dan dat van de Tour de France van 2020. Toen moest je als team naar huis bij twee positieve gevallen in de ploeg. Giro-directeur Mauro Vegni vond dat niet eerlijk voor de rest van het team en dus gelden andere regels en wordt alles per geval bekeken, in overleg met de coronadokter die meereist met het peloton.

Tonelli testte positief en negatief

Voordat de Giro-bubbel betreden kon worden, moesten alle renners een negatieve PCR-test laten zien. Ook drie dagen voor de start zijn de renners getest, onder wie Tonelli.

Tonelli werd eerst positief getest, maar een tweede test bleek negatief. In overleg met de arts, de ploegleider en de organisatie werd besloten dat Tonelli niet mocht starten. Het is nog niet bekend wie de renner, die vorig jaar als 51e eindigde, vervangt.

De 104e editie van de Giro begint zaterdag met een tijdrit over 8,6 kilometer door de straten van Turijn.