Met een ontspannen gevoel leeft Bauke Mollema toe naar de start van de Giro d'Italia, zaterdag in Turijn. De klimmer hoopt in de tweede of derde week een ritzege te boeken.

"Ik ga dit jaar niet voor het algemeen klassement", vertelde Mollema donderdag op een digitale persconferentie van zijn ploeg Trek-Segafredo. "In de tweede en derde week hoop ik een paar keer in de ontsnapping te zitten en zo een etappe te winnen."

De 34-jarige Groninger begint aan zijn achttiende grote ronde en zijn vierde Giro. De vorige drie keer reed hij wel voor het klassement, met een twaalfde, zevende en vijfde plek in het eindrangschikking als resultaat.

Doordat hij nu op etappewinst mikt, was de voorbereiding van Mollema heel anders dan voorheen. "Ik ben nu veel meer ontspannen dan wanneer ik voor het klassement zou rijden. De trainingen waren ook wat rustiger, ik heb veel minder op het lange klimwerk gefocust."

Mollema heeft etappeschema nog amper bekeken

Mollema zal proberen zo fris mogelijk aan de tweede week te beginnen. "De eerste week is voor mij nu rustiger dan normaal, ik zal niet voluit gaan. In de tweede en derde week zitten veel zware ritten, waar kansen liggen voor mij", zei Mollema.

"Ik heb het etappeschema nog niet heel goed bekeken, ik weet nu nog niet welke ritten het meest geschikt zijn voor mij. Tijdens de eerste week heb ik nog genoeg tijd om het etappeschema te bestuderen."

Zijn ploeg Trek-Segafredo heeft met tweevoudig winnaar Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone nog twee renners die hoge ogen willen gooien. Nibali zou aanvankelijk de absolute kopman zijn, maar doordat de ervaren Italiaan enkele weken geleden zijn pols brak, is het onduidelijk hoe zijn vormpeil is.

"Zijn ongeluk heeft het plan van het team wel veranderd. Natuurlijk zal ik Vincenzo helpen als blijkt dat hij wel voor het klassement kan vechten", zei Mollema. "We moeten afwachten hoe hij er nu voorstaat."