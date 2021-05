De eerste etappe van de 104e editie van de Giro d'Italia is zaterdag een tijdrit over 8,6 kilometer door de straten van Turijn. De tijdritspecialisten mogen hopen op de eerste roze trui, terwijl de Nederlanders geen kans maken.

De absolute topfavoriet voor dagsucces is Filippo Ganna, de Italiaan die in september de wereldtitel tijdrijden greep.

Ook in de Giro van 2020, waarin hij alle drie de tijdritten won, stond de renner van INEOS Grenadiers op eenzame hoogte in de tijdritten. Het lijkt er niet op dat dat dit jaar anders zal zijn.

De grootste uitdagers van de 24-jarige Ganna zijn de Fransman Rémi Cavagna en de Belg Remco Evenepoel, terwijl onze zuiderburen met Victor Campenaerts nog een sterke troef hebben.

Het profiel van de eerste Giro-etappe. Het profiel van de eerste Giro-etappe. Foto: Giro d'Italia

Evenepoel kan dubbelslag slaan

Voor de 21-jarige Evenepoel is de tijdrit een kans om meteen wat seconden te pakken op de concurrenten in de strijd om de eindzege. Het Belgische supertalent rijdt zijn eerste grote ronde, maar het is niet ondenkbaar dat hij de Giro wint.

Egan Bernal, de Tour de France-winnaar van 2019, en Simon Yates worden ook genoemd als kanshebbers met het oog op de eindoverwinning.

Het parcours van de tijdrit is vlak, waardoor de renners hoge snelheden kunnen halen. Het enige tussentijdse meetpunt ligt na 3,8 kilometer bij Castello del Valentino.

Start: 14.00 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Filippo Ganna

⭐⭐⭐⭐ Rémi Cavagna

⭐⭐⭐⭐ Remco Evenepoel

⭐⭐ Victor Campenaerts

⭐ João Almeida

⭐ Patrick Bevin