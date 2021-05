Julius van den Berg maakt komende zaterdag zijn debuut in de Giro d'Italia. De Nederlander is opgenomen in de selectie van EF Education-NIPPO, zo maakt de Amerikaanse ploeg woensdag bekend.

De 24-jarige Van den Berg zal voor de tweede keer aan een grote ronde meedoen. Vorig jaar maakte de Noord-Hollander - die nog geen profzege boekte, maar wel al eens tweede werd in een etappe in de BinckBank Tour - zijn debuut in de Vuelta a España. Hij werd 126e in het eindklassement.

"Ik kijk hier al lang naar uit. Het is een van de drie grootste wedstrijden van het jaar en het zal zeker speciaal worden", zegt Van den Berg op de website van zijn ploeg. "Ik heb eerder dit jaar Strade Bianche gereden en die kent dezelfde hectiek, ook al is het een totaal andere wedstrijd. Zulke wedstrijden zijn speciaal."

Van den Berg fungeert in de Giro als knecht van de Britse kopman Hugh Carthy, die vorig jaar derde werd in de Vuelta. De selectie van EF Education bestaat verder uit de Italiaan Alberto Bettiol, de Ecuadoraan Jonathan Caicedo, de Brit Simon Carr, de Portugees Ruben Guerreiro, de Belg Jens Keukeleire en de Amerikaan Tejay van Garderen.

In totaal doen er twaalf Nederlanders mee aan de 104e editie van de Giro. Naast Van den Berg verschijnen onder anderen Dylan Groenewegen, Bauke Mollema, Jos van Emden en Bert-Jan Lindeman aan de start.

De Giro d'Italia gaat komende zaterdag van start met een individuele tijdrit door Turijn. De eerste grote ronde van het jaar wordt op 30 mei afgesloten met een individuele tijdrit door Milaan.