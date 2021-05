Fabio Jakobsen heeft zijn ploeggenoot Sam Bennett woensdag in de openingsrit van de Ronde van de Algarve niet kunnen helpen in de massasprint. De Nederlander werd op zo'n 5 kilometer van de finish opgehouden door een valpartij. Desondanks won Bennett en bleef hij Danny van Poppel voor.

De ruim 189 kilometer lange heuvelachtige rit van Lagos naar Portimão werd gekleurd door een vlucht van vier renners. Dat kwartet reed lange tijd vooruit, maar werd op zo'n 20 kilometer van de streep weer ingerekend.

Daarna probeerden verschillende ploegen zich van voren te mengen, waardoor de situatie in het peloton soms nogal chaotisch was. Dat leidde onder meer tot een valpartij van Deceuninck-Quick-Step-renner Shane Archbold, waardoor Jakobsen werd opgehouden. De sprinter moest van zijn fiets en kon dus geen rol meer spelen in de finale.

Desondanks werd Bennett uitstekend naar voren gebracht door lead-out Michael Mørkøv en was de Ier een klasse apart in de massasprint. Van Poppel kwam nog enigszins in de buurt, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Spanjaard Jon Aberasturi werd derde.

Bennett boekte al zijn zesde overwinning van dit jaar. Eerder triomfeerde hij in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en won hij twee etappes in zowel Parijs-Nice als de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Jakobsen rijdt tweede koers sinds comeback

Voor Jakobsen is de Ronde van de Algarve zijn tweede koers sinds zijn comeback na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen van vorig jaar. Afgelopen maand maakte hij zijn rentree in de Ronde van Turkije, waar hij zijn ploeggenoot Mark Cavendish aan meerdere ritzeges hielp.

Donderdag gaat de Ronde van de Algarve verder met een bergrit naar de Alto da Fóia, een beklimming van de eerste categorie. De Portugese rittenkoers duurt tot en met zondag en maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.

Vorig jaar ging Remco Evenepoel met de eindzege aan de haal in de Ronde van de Algarve en waren er ritzeges voor Jakobsen en Cees Bol.