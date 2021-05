Oud-Tour-winnaar Egan Bernal start zaterdag als een van de favorieten aan de Giro d'Italia. De Colombiaanse klimmer wil voor de roze trui gaan, mits zijn rugblessure niet voor te veel hinder zorgt.

"Ik heb twee maanden niet gekoerst, daarom is het nutteloos om valse beloften te doen", zegt Bernal woensdag in La Gazzetta dello Sport. "Alles hangt af van hoe mijn rug voelt."

"Als alles goed gaat, richt ik me op het klassement en de roze trui in Milaan. Maar ik bekijk het gewoon van dag tot dag", aldus de kopman van INEOS Grenadiers.

Sinds zijn opgave in de Tour de France van vorig jaar wordt Bernal gehinderd door een rugblessure. Desondanks reed de 24-jarige Colombiaan dit jaar een aantal mooie ereplaatsen bij elkaar, zoals een derde plek in Strade Bianche en een vierde plaats in het eindklassement van de Tirreno-Adriatico.

Eind april speelde zijn rug weer op en zag Bernal af van deelname aan de Ronde van de Alpen. Hij verkoos een trainingskamp met zijn ploeg INEOS ter voorbereiding op zijn Giro-debuut.

"Ik heb nog steeds weleens last van mij rug. De laatste periode heb ik minder getraind om de pijn te verlichten. Ik hoop dat alles in orde blijft tijdens de Giro."

Eerste etappes vlak bij oude huis Bernal

INEOS en voorganger Sky wisten de laatste drie edities van de Giro te winnen, met drie verschillende renners: Chris Froome, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart. Geen van hen doet mee aan de komende editie.

De Britse ploeg zal dan ook inzetten op zijn Colombiaanse klimmer. "Ik kan niet wachten om de Giro te rijden, dat heb ik al willen doen sinds ik prof werd in 2016", zegt Bernal, die lange tijd in de buurt van Turijn woonde.

"De proloog is vlak bij mijn oude huis en het gebied van de eerste etappes ken ik erg goed. Ik denk dat het Italiaanse publiek ook voor mij zal juichen."

De 104e editie van de Giro begint zaterdag met een tijdrit van 8,6 kilometer in Turijn. Drie weken later is de finish in Milaan.