Nog nooit waren de verwachtingen zo hooggespannen voor een 21-jarige renner die zijn debuut gaat maken in een grote ronde. Veel ogen in de Giro d'Italia zullen vanaf zaterdag gericht zijn op het zelfverzekerde supertalent Remco Evenepoel, die nog maar net terug is na een verschrikkelijke valpartij. "Er zijn mensen die zeggen dat hij de Giro kan winnen."

Het is nog maar een paar jaar geleden dat Evenepoel droomde van een carrière als profvoetballer. Tussen 2011 en 2014 was hij een talentvolle linkermiddenvelder in de jeugd van PSV.

"Remco was heel vaardig en technisch en had een goed inzicht en overzicht", zegt Kristof Aelbrecht tegen NU.nl. De Belg was in het laatste Eindhovense jaar van Evenepoel assistent-trainer van zijn elftal. "Bij PSV was hij een van de beteren van zijn lichting. Ik denk dat hij het in zich had om prof te worden. Hij was heel gedreven en had er veel voor over."

In 2014 keerde de Belgisch jeugdinternational echter terug naar Anderlecht, vooral omdat de bijna twee uur durende reis tussen Eindhoven en zijn geboortedorp Schepdaal (nabij Brussel) hem vermoeide.

De middenvelder stopte in 2017 met voetballen en stortte zich op het wielrennen, de sport waarin zijn vader Patrick een bescheiden profcarrière had. Dat werd direct een groot succes, want een jaar later was Evenepoel Belgisch kampioen, Europees kampioen én wereldkampioen bij de junioren. Zowel op de weg als in het tijdrijden.

'In België word je snel arrogant genoemd'

Wielerjournalist Joeri De Knop is deze week voor Het Laatste Nieuws naar Italië afgereisd om de Giro te verslaan. Hij volgt de carrière van Evenepoel al vanaf het begin. "Normaal schrijven we in onze krant nauwelijks over de juniorencategorie. Maar wat Remco deed, was zo bijzonder dat we hem al heel snel opgepikt hebben."

"Het was direct duidelijk dat het om een geweldig talent ging", vertelt De Knop. "Hij begon alles te winnen wat er te rapen viel. En ook de manier waarop hij dat deed, sprak tot de verbeelding. Vaak na lange solo's met ruime voorsprong."

Wat ook direct opviel, is het uitgesproken karakter van de jongeling. Zeker voor een Belg heeft Evenepoel een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. "Bij PSV viel zijn persoonlijkheid al op. Remco dacht veel over voetbal na en kon zich goed uiten tegen trainers en teamgenoten", vertelt Aelbrecht.

"In België word je heel snel arrogant genoemd. Dikke nekken, zeggen wij", vervolgt de oud-trainer van Evenepoel. "Zo heb ik het nooit ervaren. Hij stond altijd open voor meningen van anderen, ik vond hem juist een hele prettige jongen om mee samen te werken."

'Zijn generatie is veel meer een flapuit'

De vermeende arrogantie van Evenepoel werd bijvoorbeeld zichtbaar bij een zege in de Ronde van Burgos. Terwijl hij over de finishstreep reed, veegde hij met zijn vingers over de schouder, alsof hij de koers achteloos had gewonnen.

En bij zijn zege op de WK voor junioren in 2018 maakte hij met zijn vingers een sikje bij zijn kin. "Dat GOAT-gebaar (Greatest Of All Time, red.) kwam hem in België op veel kritiek te staan", vertelt De Knop. "Sommige mensen hier vinden het mooi dat hij zo'n uitgesproken karakter heeft, anderen zeggen: 'Moet dat nu allemaal zo?'"

"Hij is een kind van deze tijd", zegt de wielerverslaggever. "De jonge generatie is veel spontaner, meer een flapuit dan de oudere generatie."

"Remco heeft weleens stevige uitspraken gedaan die op of over het randje waren. Daar was het publiek in België niet altijd van gediend", zegt De Knop, die zich daar zelf niet aan stoort. "Laat hem lekker zichzelf zijn. We kunnen best een beetje peper en zout in de sport gebruiken."

"Hij is nog jong, ik weet zeker dat hij over vier of vijf jaar wat rustiger zal zijn. Hij heeft hele lieve en hardwerkende ouders, die hem op de juiste manier hebben opgevoed."

'Hij zal zeker proberen de roze trui te veroveren'

Zolang de praatjes gepaard gaan met prestaties, zullen de meeste Belgen het gedrag van Evenepoel kunnen waarderen, denkt De Knop. De journalist ziet het zelfvertrouwen van het talent ook als een voordeel. "Hij weet heel goed wat hij wel en niet kan. Hij zal niet zomaar een lange aanval inzetten, maar weet precies hoelang hij een hoog tempo vol kan houden. Hij is heel serieus en gedreven met de sport bezig."

Evenepoel won in 2020 alle vier de etappekoersen waarbij hij aan de start verscheen. Maar na een zware valpartij in augustus, waarbij hij zijn bekken brak, kwam hij maandenlang niet in actie.

Bij zijn terugkeer in het peloton in de Giro zijn de verwachtingen torenhoog voor de 21-jarige. "Natuurlijk is het afwachten hoe hij er fysiek voor staat", zegt De Knop. "Maar heel België is deze dagen wel in de ban van Remco Evenepoel."

"Er zijn mensen die zeggen dat hij de Giro kan winnen, maar laten we een beetje voorzichtig blijven. Het wordt pas zijn eerste koers van drie weken en hij heeft ook nog nooit een berg boven de 2.000 meter beklommen, we weten niet hoe hij daar gaat presteren."

Eén ding staat vast: Evenepoel heeft niet het karakter om drie weken anoniem in het wiel te volgen. De Knop: "De Giro begint zaterdag met zijn specialiteit: de tijdrit. Hij zal zeker proberen om meteen, of anders wel later in de eerste week, de roze trui te veroveren."