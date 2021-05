De 104e editie van de Giro d'Italia start zaterdag in Turijn met twaalf Nederlanders. Jos van Emden viert een jubileum, want de 36-jarige renner van Jumbo-Visma begint aan zijn tiende Ronde van Italië.

Van Emden debuteerde in 2009 in de Giro en miste de grote ronde daarna alleen in 2012, 2013 en 2015. De routinier boekte één etappezege in Italië: in 2017 won hij de afsluitende tijdrit, terwijl zijn goede vriend Tom Dumoulin de eindzege veiligstelde.

Jumbo-Visma stuurt naast Van Emden nog drie Nederlanders naar de Giro. Dylan Groenewegen maakt in Italië zijn rentree na een schorsing van negen maanden, Koen Bouwman begint aan zijn vierde Ronde van Italië en sprinter David Dekker debuteert in een grote ronde.

Met verder Wesley Kreder, Taco van der Hoorn (beiden Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Julius van den Berg (EF Education-NIPPO) en Lars van den Berg (Groupama-FDJ) zijn er in totaal zes Nederlandse debutanten.

Bauke Mollema is de enige Nederlander die voor een klassement gaat in de Giro. De 34-jarige klimmer van Trek-Segafredo rijdt zijn negentiende grote ronde en zijn vierde Ronde van Italië. Ploeggenoot Koen de Kort (38) start voor de achttiende keer in een drieweekse etappekoers.

Bert-Jan Lindeman rijdt zijn eerste grote ronde namens Team Qhubeka ASSOS. De 31-jarige Drent, die overkwam van Jumbo-Visma, koerst voor de derde keer in de Giro.

De routekaart van de Giro d'Italia. De routekaart van de Giro d'Italia. Foto: ANP

Meer Nederlanders dan vorig jaar in Giro

Vorig seizoen stonden er tien Nederlanders op de startlijst van de Giro. De wedstrijd werd toen vanwege de coronapandemie eenmalig in oktober gehouden.

Alleen Italië (55 renners), België (17) en Frankrijk (13) vaardigen dit jaar meer renners af naar de Ronde van Italië dan Nederland.

De 104e Giro begint zaterdag met een proloog van 8 kilometer in Turijn. De eerste grote ronde van het jaar telt verder vijf vlakke ritten, acht heuveletappes en zes echte bergritten. Op de slotdag is er opnieuw een tijdrit, ditmaal van 30 kilometer met aankomst in Milaan.