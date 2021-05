Lars van den Berg maakt zaterdag bij de start van de Giro d'Italia zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige Utrechter is dinsdag door zijn Franse ploeg Groupama-FDJ opgenomen in de achtkoppige selectie.

Thibaut Pinot, die in 2017 vierde werd in het eindklassement, ontbreekt vanwege een rugblessure in de Giro-selectie van Groupama-FDJ. De formatie gaat daardoor zonder echte kopman van start.

De selectie van Van den Berg is verrassend. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen bij Groupama-FDJ, nadat hij vorig jaar voor de opleidingsploeg Équipe continentale Groupama-FDJ reed.

Van den Berg is de elfde Nederlander die is geselecteerd voor de Giro d'Italia.

De Giro d'Italia gaat komende zaterdag van start. De eerste grote ronde van het jaar wordt op 30 mei afgesloten met een individuele tijdrit door Milaan.