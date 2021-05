De WK wielrennen wordt in 2025 voor het eerst in Afrika gehouden, zo heeft UCI-voorzitter David Lappartient maandag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Rwanda. Het evenement gaat waarschijnlijk naar Marokko of Rwanda.

"Twee steden hebben zich kandidaat gesteld", vertelde Lappartient. "Het gaat om Kigali in Rwanda en Tanger in Marokko."

Op 24 september, tijdens de WK in het Belgische Leuven, wordt het besluit bekendgemaakt. Volgend jaar is het Australische Wollongong gastheer van de wereldtitelstrijd, in 2023 volgt het Schotse Glasgow en een jaar later is het Zwitserse Zürich aan de beurt.

Het Afrikaanse wielrennen is de laatste jaren in opkomst. De Zuid-Afrikaanse formatie Team Qhubeka-ASSOS heeft al jaren een WorldTour-licentie en de laatste jaren doet bijvoorbeeld een aantal renners uit Eritrea mee aan grote ronden.

Zuid-Amerika beleefde in 1995 primeur

Afrika is het enige werelddeel dat de WK wielrennen, die sinds 1921 gehouden wordt, nog nooit organiseerde.

De eerste editie was in 2021 in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Noord-Amerika beleefde in 1986 met Colorado Springs in de Verenigde Staten de primeur en in 1995 was de WK in het Colombiaanse Duitama voor het eerst in Zuid-Amerika.

Vijf jaar eerder deed het evenement Azië voor het eerst aan met een WK in het Japanse Utsunomiya. In 2010 was Oceanië aan de beurt met de Australische miljoenstad Melbourne.