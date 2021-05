Vincenzo Nibali is op tijd hersteld van een gebroken pols om zaterdag aan de start van de Giro d'Italia te verschijnen. Dat heeft zijn ploeg Trek-Segafredo laten weten.

Drie weken geleden brak de 36-jarige Nibali zijn pols bij een valpartij op de training. Bauke Mollema en Koen de Kort zijn twee van zijn ploeggenoten tijdens de Giro.

Nibali won de Giro en 2013 en 2016. Hij is de enige oud-winnaar die dit jaar aan de start staat. Tao Geoghegan Hart, de winnaar van vorig jaar, kiest nu voor de Tour de France.

Datzelfde geldt voor Richard Carapaz (Giro-winnaar 2019), Chris Froome (2018) en Nairo Quintana (2014). Tom Dumoulin, die de Ronde van Italië in 2017 won, is (tijdelijk) gestopt en andere oud-winnaars zijn inmiddels ook niet meer actief.

De 104e Giro begint zaterdag met een proloog van 8 kilometer in Turijn. De eerste grote ronde van het jaar telt verder vijf vlakke ritten, acht heuveletappes en zes echte bergritten. Op de slotdag is er opnieuw een tijdrit, ditmaal van 29 kilometer met aankomst in Milaan.