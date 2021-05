Remco Evenepoel begint zaterdag zonder al te hoge verwachtingen aan de Giro d'Italia. Het Belgische supertalent rijdt zijn eerste koers sinds augustus vorig jaar.

"Ik ben blij dat ik weer kan koersen na zo'n lange periode", zegt Evenepoel op de website van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. "Ik heb hard gewerkt om klaar te zijn voor mijn eerste grote ronde."

De 21-jarige Belg maakte vorig jaar indruk door alle vier de rittenkoersen waarin hij startte ook te winnen. Door een harde valpartij in de Ronde van Lombardije, waarbij hij onder meer een bekkenbreuk opliep, kwam Evenepoel de laatste negen maanden niet meer in actie.

"Omdat het mijn eerste koers wordt sinds augustus moeten we afwachten hoe mijn lichaam reageert. We bekijken het van dag tot dag en zien wel hoe het loopt", tempert Evenepoel de verwachtingen.

"Het belangrijkste is dat ik terug ben bij mijn ploeggenoten en de staf, dat maakt me al erg gelukkig." Een van die ploeggenoten is João Almeida. De Portugees droeg vorig jaar liefst vijftien dagen de roze leiderstrui en eindigde als vierde.

Giro-ploeg Deceuninck Quick-Step João Almeida (Por), Remco Evenepoel, Iljo Keisse, Pieter Serry (Bel), Rémi Cavagna (Fra), Mikkel Honoré (Den), James Knox (VK) en Fausto Masnada (Ita).

Giro telt zes zware bergritten

"Vorig jaar was ongelooflijk", blikt Almeida terug. "Ik wil nu weer voor een mooi resultaat gaan strijden. Ten opzichte van vorig jaar zullen de bergetappes een nog belangrijker onderdeel vormen. Daarom is constantheid belangrijk."

De Giro begint zaterdag met een proloog van 8 kilometer in Turijn. De eerste grote ronde van het jaar telt verder vijf vlakke ritten, acht heuveletappes en zes echte bergritten. Op de slotdag is er opnieuw een tijdrit, ditmaal van 29 kilometer met aankomst in Milaan.