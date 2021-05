Geraint Thomas heeft zondag de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Brit, die zaterdag in de sprint om de zege in de koninginnenrit nog ten val kwam, eindigde als derde in de afsluitende tijdrit en boekte zijn eerste overwinning sinds hij de Tour de France van 2018 won. In de Ronde van Asturië pakte Nairo Quintana de eindzege.

Thomas legde de tijdrit over 16,2 kilometer door de straten van Fribourg af in 22 minuten en 11 seconden. De Tour de France-winnaar van 2018 moest elf seconden goedmaken op klassementsleider Michael Woods, die niet verder kwam dan de 28e tijd en een kleine minuut langzamer was dan de 34-jarige renner van INEOS Grenadiers.

Zaterdag ging Thomas op nog geen 50 meter van de finish onderuit toen hij samen met Woods om de ritzege sprintte. Hij kon vrij snel weer verder, maar kwam met de nodige moeite over de finish. Na afloop liet de Welshman weten dat hij "fysiek oké" was.

De tijdrit werd gewonnen door Rémi Cavagna. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step was zeventien seconden sneller dan Thomas. De Zwitser Stefan Bissegger werd op zes tellen van Cavagna tweede.

Wilco Kelderman was op de dertiende plek de beste Nederlander in de tijdrit. Hij gaf vijftig seconden toe op Cavagna. De pas 21-jarige Thymen Arensman moest genoegen nemen met de dertigste tijd.

In het eindklassement hield Thomas zijn teamgenoot Richie Porte een kleine halve minuut achter zich. De Italiaan Fausto Masnada maakte het eindpodium compleet. Woods zakte naar de vijfde plaats.

Kelderman was niet alleen de beste Nederlander in de slottijdrit, maar ook in het eindklassement. Daarin werd de dertigjarige renner van BORA-hansgrohe op ruim twee minuten tiende. Arensman eindigde als elfde en Steven Kruijswijk kwam niet verder dan de 21e plaats.

Quintana wint Ronde van Asturië voor tweede keer

In de Ronde van Asturië gaf Nairo Quintana zijn leiderstrui op de slotdag niet meer uit handen. De Colombiaan werd vijfde in de slotrit over 125 kilometer van Cangas del Narcea naar de Alto del Naranco.

Die etappe werd gewonnen door Pierre Latour. De Fransman van Total Direct Énergie troefde op de slotklim van de eerste categorie de Colombiaan Alejandro Osorio af. De Spanjaard Víctor de la Parte eindigde op twaalf seconden als derde.

Quintana bleef in het eindklassement de Spanjaard Antonio Pedrero 36 seconden voor. Latour eindigde op een kleine minuut als derde.

Het is na 2017 de tweede keer dat Quintana de Ronde van Asturië op zijn naam schrijft. De laatste twee edities werden gewonnen door Richard Carapaz. Vorig jaar ging de Spaanse rittenkoers niet door vanwege de coronacrisis.