Geraint Thomas heeft geen blessures overgehouden aan zijn valpartij in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. De Brit ging zaterdag in een sprint-à-deux bergop met Michael Woods onderuit en greep hierdoor naast zowel de etappezege als de leiderstrui.

"Fysiek ben ik oké", liet de 34-jarige Thomas na de vierde etappe weten. "Maar het is echt frustrerend om na zo'n zware dag op zo'n manier tijd te verliezen in de finale. Ik heb een warme douche nodig om alles te laten bezinken."

De Tour de France-winnaar van 2018 sprintte in de stromende regen om de ritzege met Woods, maar schoof op nog geen 50 meter van de finish opeens onderuit op het gladde wegdek. Hij bleef even liggen, maar krabbelde vrij snel weer op zijn fiets en kwam met de nodige moeite als derde over de finish.

Thomas gaf het slechte weer de schuld van zijn valpartij. "Ik had helemaal geen gevoel meer in mijn handen. Ik probeerde te schakelen, maar in plaats daarvan verloor ik de controle over mijn stuur."

De kopman van INEOS Grenadiers gaf 21 seconden toe op Woods en bleef tweede in het algemeen klassement. Daarin heeft hij elf tellen achterstand op de Canadees.

Die moet Thomas zondag zien goed te maken in een 16 kilometer lange heuvelachtige slottijdrit door de straten van het Zwitserse Fribourg. "Ik ga proberen om die tijd in te halen. Elf seconden lijkt haalbaar", besloot hij.