Geraint Thomas is zaterdag kort voor de finish van de koninginnenrit van de Ronde van Romandië hard ten val gekomen. De Brit ging in de stromende regen onderuit in een sprint-à-deux bergop en moest de etappezege en de leiderstrui in de Zwitserse WorldTour-koers hierdoor aan Michael Woods laten.

Thomas bleef even op de grond liggen, klom even later weer op zijn fiets en passeerde moeizaam als derde de finish, op 21 seconden van finish. Ben O'Connor profiteerde van de val van de Tour de France-winnaar van 2018 en werd op zeventien tellen tweede.

Thymen Arensman was op de tiende plaats de beste Nederlander. De 21-jarige renner van DSM gaf net als Wilco Kelderman, die als elfde eindigde, een kleine twee minuten toe op Woods. Steven Kruijswijk verloor bijna zes minuten.

In het algemeen klassement nam Woods de leiding over van Marc Soler, die op een kleine minuut als negende eindigde. De Canadees heeft elf seconden voorsprong op nummer twee Thomas en 21 seconden op nummer drie O'Connor. Kelderman en Arensman staan op zo'n twee minuten respectievelijk tiende en elfde.

De Ronde van Romandië, die deel uitmaakt van de WorldTour, wordt zondag afgesloten met een 16 kilometer lange individuele tijdrit door Fribourg.

Vluchters pas op enkele kilometers van finish teruggepakt

In de kletsnatte vierde etappe over 161 kilometer van Sion naar Thyon moesten vijf beklimmingen, waarvan drie van de eerste categorie, worden bedwongen. De finish lag op een 20 kilometer lange klim van de eerste categorie met een gemiddelde stijging van 7,6 procent.

Pas na de derde col vormde zich een kopgroep van zeven renners, onder wie Magnus Cort. Het septet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van vier minuten op. Gedurende de etappe begon het steeds harder te regenen en werd het zicht steeds slechter, waardoor de laatste afdaling werd geneutraliseerd.

Aan de voet van de slotklim had de kopgroep, zonder de inmiddels geloste Mads Würtz Schmidt, een voorsprong van bijna zes minuten op het peloton. Op de Thyon 2000 reden Cort en Simone Petilli al vrij snel weg bij hun medevluchters. De Deen ging halverwege solo verder, maar Petilli kwam op 4 kilometer van de finish terug.

De renners bedwongen de slotklim in de stromende regen. Foto: Getty Images

Woods profiteert van valpartij Thomas

Het peloton, waaruit Chris Froome net als vrijdag al vroeg in de etappe moest lossen, dunde gedurende de klim steeds verder uit en bracht het verschil met de vluchters langzaamaan terug. Met nog een paar kilometer voor de boeg sprong Woods weg en kon klassementsleider Soler niet volgen.

Woods ging alleen op jacht naar de koplopers en had die al snel te pakken. De Canadees kreeg even later gezelschap van Thomas en zij mochten uitmaken wie er met de ritzege vandoor ging.

In de sprint-à-deux waren de twee aan elkaar gewaagd, maar kwam Thomas enkele meters voor de finish ten val. Woods profiteerde en sloeg een dubbelslag. Thomas stond even later weer op en kwam heel langzaam als derde over de finish, waarmee hij het verschil in het klassement wist te beperken.