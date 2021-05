Fabio Jakobsen verschijnt volgende week aan de start van de Ronde van de Algarve. Voor de de 24-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step wordt het zijn tweede koers sinds hij zijn rentree maakte na zijn zware crash in de Ronde van Polen van vorig jaar.

Jakobsen zal in de Ronde van de Algarve sprinter Sam Bennett en Kasper Asgreen bijstaan. De selectie van Deceuninck-Quick-Step voor de Portugese rittenkoers bestaat verder uit Shane Archbold, Davide Ballerini, Michael Mørkøv en Bert Van Lerberghe.

"Het is het parcours dat we kennen, een beetje van alles wat", aldus ploegleider Tom Steels. "In de sprints willen we met Sam goede resultaten behalen. Ze zijn technisch, maar we hebben vertrouwen in hem en zijn lead-out."

"We zijn benieuwd wat Kasper in de tijdrit kan, ook willen we zien waar Fabio staat. Na Turkije is deze koers opnieuw een belangrijke stap in de juiste richting."

Jakobsen boekte eerder twee ritzeges in Algarve

Een kleine drie weken geleden maakte Jakobsen in de Ronde van Turkije zijn comeback in het peloton. Daarin hielp de Nederlander zijn ploeggenoot Mark Cavendish als lead-out in de massasprint aan meerdere etappezeges.

Jakobsen bewaart goede herinneringen aan de Ronde van de Algarve. Zowel in 2019 als in 2020 sprintte hij naar een ritzege in Portugal. Vorig jaar won hij ook het puntenklassement.

De Ronde van de Algarve gaat komende woensdag van start en duurt tot en met zondag. Vorig jaar ging Remco Evenepoel met de eindoverwinning aan de haal in de koers die geen deel uitmaakt van de WorldTour.