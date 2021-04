Marc Soler heeft vrijdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Ronde van Romandië. De Spanjaard bekroonde in een kletsnatte rit een solo van 10 kilometer met de overwinning en pakte tevens de leiding in het algemeen klassement. In de Ronde van Asturië won Nairo Quintana de openingsrit.

De 27-jarige Soler bleef het flink uitgedunde peloton 22 seconden voor. Magnus Cort won de sprint om de tweede plaats, waarin hij Peter Sagan en Sonny Colbrelli achter zich hield. Wilco Kelderman was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Voor Soler betekende het zijn vijfde profzege in zijn carrière. Eerder schreef de Movistar-renner onder meer Parijs-Nice (2018) en een etappe in de Vuelta a España (2020) op zijn naam.

In het klassement nam Soler de leiding over van Rohan Dennis, die in de finale hard ten val kwam. Hij heeft veertien seconden voorsprong op Geraint Thomas (tweede), Richie Porte (derde) en Colbrelli (vierde). Kelderman staat op 21 tellen zevende. Steven Kruijswijk verloor vrijdag ruim een minuut en zakte weg in het klassement.

De Ronde van Romandië duurt nog tot en met zondag. Zaterdag volgt een zware bergrit en een dag later wordt de Zwitserse WorldTour-koers afgesloten met een individuele tijdrit door Fribourg.

Froome moet al vroeg lossen uit peloton

De derde etappe voerde het peloton over ruim 168 heuvelachtige kilometers van en naar Estavayer. Onderweg moesten de Châbles en Les Granges, twee klimmetjes van de derde categorie, drie keer bedwongen worden. De top van de laatste col lag op 9 kilometer van de finish.

In de stromende regen gingen zeven renners, onder wie de Zwitserse kampioen Stefan Küng, al vroeg op avontuur. Het septet nam zo'n vier minuten voorsprong op het peloton, waaruit Chris Froome al snel moest lossen.

Halverwege de etappe viel de kopgroep uiteen en bij de laatste passage van de Châbles en Les Granges bleven Küng en de Belg Kobe Goossens vooraan over. In een afdaling schoof de Zwitser echter onderuit op het gladde wegdek, waardoor Goossens solo aan het laatste klimmetje begon.

Met nog 10 kilometer voor de boeg sprong Soler weg uit het flink uitgedunde peloton en de Spanjaard rekende Goossens nog voor de top van Les Granges in. Ondertussen kwam klassementsleider Dennis ten val en raakte hij hierdoor op achterstand. Soler pakte een halve minuut voorsprong op het peloton en gaf die niet meer weg.

De derde etappe werd gekleurd door een vlucht van zeven renners, onder wie Zwitsers kampioen Stefan Küng. Foto: EPA

Quintana soleert naar ritwinst in Asturië

In de Ronde van Asturië ging Quintana met de overwinning aan de haal in de openingsrit. De 31-jarige Colombiaan kwam na ruim 184 kilometer van Oviedo naar Pola de Lena solo over de finish. Onderweg lagen zeven beklimmingen, waaronder een van de eerste categorie.

Quintana boekte zijn eerste overwinning in ruim een jaar tijd. De renner van Arkéa-Samsic triomfeerde vorig jaar maart voor het laatst in een etappe van Parijs-Nice.

Logischerwijs is Quintana ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Ronde van Asturië, die tot en met zondag duurt. In 2017 won hij de Spaanse rittenkoers en de afgelopen twee edities was Richard Carapaz de sterkste. Vorig jaar ging de Ronde van Asturië niet door vanwege de coronacrisis.