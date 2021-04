Oscar Riesebeek gaat op 28-jarige leeftijd zijn debuut maken in een grote ronde. De Gelderlandse renner is vrijdag opgenomen in de selectie van Alpecin-Fenix voor de Giro d'Italia.

Alpecin-Fenix neemt zes Belgen mee naar Italië en mikt met Tim Merlier op sprintzeges in de vlakke etappes. Hij won dit jaar al Le Samyn, de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic.

Mathieu van der Poel, de grote man bij de Belgische ploeg, start later in het jaar in de Tour de France. De Brabander komt eerst een paar keer in actie bij wereldbekerwedstrijden in het mountainbiken.

De andere geselecteerde renners van Alpecin-Fenix voor de Giro zijn Belgisch kampioen Dries de Bondt, Gianni Vermeersch, Louis Vervaeke, Jimmy Janssens, Senne Leysen en de Duitser Alexander Krieger.

Alpecin-Fenix doet in de Giro voor de eerste keer mee aan een grote ronde. De formatie heeft een procontinentale status, maar heeft als winnaar van de Europe Tour vorig jaar een uitnodiging gekregen voor de belangrijkste wedstrijden.

De 104e editie van de Giro begint 8 mei met een tijdrit in Turijn. De eerste grote ronde van het jaar wordt op 30 mei afgesloten met een race tegen de klok richting Milaan.