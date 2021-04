Sonny Colbrelli heeft donderdag de eerste bergetappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Italiaan van Bahrain Victorious won in Saint-Imier de sprint van een sterk uitgedund peloton. Rohan Dennis hield stand en blijft het algemeen klassement aanvoeren.

Wilco Kelderman finishte als zesde en blijft een van de kanshebbers op de eindzege. Ook Steven Kruijswijk en Thymen Arensman zaten in de voorste groep.

Omdat de top van de laatste beklimming op 17 kilometer van de aankomst lag, hielden de klassementsrenners zich gedeisd. Dennis, die dinsdag de proloog had gewonnen en sindsdien aan de leiding gaat, kwam daardoor amper in de problemen.

De Australiër van INEOS Grenadiers heeft in het klassement een voorsprong van acht seconden op Patrick Bevin en negen op Geraint Thomas. Kelderman is op de negende plaats, met een achterstand van zestien seconden, de beste Nederlander.

De Zwitserse rittenkoers duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog een heuveletappe (vrijdag), een zware bergrit (zaterdag) en de afsluitende tijdrit.

Kopgroep met Tohoek houdt geen stand

Antwan Tolhoek kleurde de etappe door deel uit te maken van de vroege vlucht. De Nederlander van Jumbo-Visma was echter niet bij machte om in het spoor te blijven van Rein Taaramäe, die duidelijk de sterkste was van de kopgroep.

De 34-jarige Est hield stand op La Vue-des-Alpes (7,8 kilometer aan 6,7 procent), maar tijdens de afdaling van de laatste beklimming van de dag werd hij alsnog gegrepen door het uitgedunde peloton, waarin leider Dennis keurig stand had gehouden.

Omdat Peter Sagan bergop was afgehaakt roken andere snelle mannen hun kans. Colbrelli profiteerde van de afwezigheid van de ritwinnaar van woensdag en boekte zijn eerste WorldTour-zege in drie jaar tijd. Hij verwees de Nieuw-Zeelander Bevin en de Zwitser Marc Hirschi naar de plaatsen twee en drie.