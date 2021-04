Peter Sagan heeft woensdag de eerste etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was de snelste in de massasprint. Thymen Arensman reed ruim 140 kilometer vooruit.

De 31-jarige Sagan klopte Sonny Colbrelli in de laatste meters van de massasprint in het regenachtige Martigny. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin completeerde het podium met de derde plaats.

Arensman kleurde lang de etappe door het zuiden van Zwitserland. De 21-jarige renner van Team DSM voegde zich direct na de start in een zevenkoppige kopgroep en sprong op de Produit, op 28 kilometer van de aankomst, alleen weg. Niet veel later werd hij ingerekend door het peloton.

De leiderstrui van Rohan Dennis kwam niet in gevaar. De Australiër van INEOS Grenadiers won dinsdag de proloog in Zwitserland en heeft een voorsprong van vijf seconden op nummer twee en ploeggenoot Geraint Thomas. Wilco Kelderman is de beste Nederlander met een elfde plaats.

Thymen Arensman reed ruim 140 kilometer aan kop van de koers. Foto: Getty Images

Belangrijkste voorbereidingskoers voor Giro

De Ronde van Romandië wordt beschouwd als de belangrijkste koers ter voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 8 mei van start gaat in Turijn. Sprinter Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma maakte dinsdag bekend dat hij dan zijn rentree zal maken in het peloton.

De Zwitserse rittenkoers duurt nog tot en met zondag. Donderdag staat de eerste bergetappe op het programma. De renners krijgen dan 3.400 hoogtemeters voor de wielen en moeten onder meer de Col de la Vue des Alpes bedwingen.

Aan de Ronde van Romandië doen onder anderen enkelvoudig Tour-winnaar Thomas, Steven Kruijswijk en Kelderman mee. Primoz Roglic, die de laatste twee edities van de Zwitserse koers won, is dit jaar afwezig.