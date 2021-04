Rohan Dennis heeft dinsdag de proloog van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Australiër troefde onder anderen wereldkampioen Filippo Ganna af in een iets meer dan 4 kilometer lange tijdrit in het Zwitserse Oron-la-Ville, waar het hele podium uit renners van INEOS Grenadiers bestond.

De korte openingsrit leidde de renners over een overwegend glooiend parcours naar de streep. Hoogtepunt was het klimmetje van 1 kilometer richting de finish, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8.

De dertigjarige Dennis, de wereldkampioen tijdrijden van 2018 en 2019, liet zien over de beste benen te beschikken en deed 5 minuten en 26 seconden over zijn race tegen de klok. Niemand kwam daar serieus bij in de buurt.

De als laatste gestarte Geraint Thomas eindigde met een tijd van 5.35 minuten als tweede en Richie Porte maakte het INEOS-feestje compleet door in dezelfde tijd de derde plek veilig te stellen. Favoriet Ganna, die eveneens bij INEOS onder contract staat, was vijftien seconden trager dan Dennis en eindigde teleurstellend als negende.

Voor Dennis was het zijn tweede dagzege van het jaar. De tijdritspecialist won in maart de tijdrit in de Ronde van Catalonië.

Kelderman beste Nederlander in proloog

Wilco Kelderman was met een tijd van 5 minuten en 41 seconden de beste Nederlander in de proloog. Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, was acht seconden trager dan zijn landgenoot van BORA-hansgrohe.

De Ronde van Romandië geldt als de belangrijke koers ter voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 8 mei van start gaat in Turijn. Jumbo-Visma-sprinter Dylan Groenewegen maakte dinsdag bekend dat hij dan zijn rentree zal maken in het peloton.

Na de proloog gaat de Ronde van Romandië woensdag verder met de eerste officiële rit: een 168,1 kilometer lange bergetappe. De WorldTour-koers in Zwitserland duurt nog tot en met zondag.

De dit jaar afwezige Primoz Roglic won de laatste twee edities van de Ronde van Romandië (2018 en 2019), waardoor er hoe dan ook een nieuwe winnaar komt.