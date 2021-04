De aangekondigde terugkeer van Dylan Groenewegen in het wielerpeloton is positief ontvangen door zijn collega's. Jumbo-Visma maakte dinsdag bekend dat de sprinter over anderhalve week in de Giro d'Italia zijn rentree maakt na zijn schorsing.

"Ik heb heel veel reacties gekregen uit het peloton. Van klimmers tot sprinters; iedereen is blij dat ik weer terug ben", vertelde Groenewegen dinsdag tijdens een persmoment.

Groenewegen werd door de UCI voor negen maanden geschorst wegens het veroorzaken van een valpartij in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. Aanvankelijk was Groenewegen van plan om in de luwte van enkele kleine koersen terug te keren. De Ronde van Hongarije zou medio mei zijn eerste optreden worden.

Dinsdag werd echter bekend dat de 27-jarige Amsterdammer in de Giro zal starten. "De positieve reacties van andere renners hebben me echt heel goed gedaan", zei Groenewegen.

Groenewegen had goed gesprek met Jakobsen

De sprinter is na zijn valpartij langzaam maar zeker uit een diep dal geklommen. Dat Jakobsen eerder deze maand in de Ronde van Turkije zijn rentree maakte, deed hem ontzettend goed.

"Kort voordat Fabio naar Turkije vertrok, heb ik hem voor het eerst weer gezien", zei Groenewegen. "Dat was ergens in een zaaltje in Amsterdam. We hebben elkaar recht in de ogen kunnen kijken en ons hart kunnen luchten. Ik houd liever tussen Fabio en mij wat er precies gezegd is, maar het was in elk geval een heel goed gesprek."

Thuis voor de tv raakte Groenewegen geëmotioneerd door de beelden van de rentree van Jakobsen. "Ik vond het heel mooi om te zien hoe hij daar met een lach op zijn fiets zat en naar de camera zwaaide. Een paar maanden geleden had niemand kunnen denken dat hij ooit nog zou fietsen. Gelukkig kan hij weer doen wat hij het liefst doet."

'Heb eraan gedacht om te stoppen'

Dat geldt vanaf 8 mei ook weer voor Groenewegen, die dan aan de Giro begint met een tijdrit in Turijn. "Ik heb eraan gedacht om te stoppen. Fabio heeft fysiek moeten herstellen, ik heb mentaal moeten herstellen."

De eerste dagen dacht hij non-stop aan het ongeluk. Hij kreeg doodsbedreigingen en politiebewaking aan huis. Mede door gesprekken met een psycholoog kon Groenewegen het steeds beter een plekje geven.

"Het zal iets zijn wat ik de rest van mijn leven bij me draag. Natuurlijk is het afwachten hoe ik straks ontvangen word in de Giro. Maar erger dan wat ik de afgelopen maanden heb meegemaakt, gaat het niet meer worden. Sommigen zullen er misschien moeite mee hebben om mij weer te zien fietsen, dat gaan we merken. Ik ga in elk geval met heel veel motivatie naar Italië."

Uit tests van Jumbo-Visma bleek dat Groenewegen er fysiek klaar voor is. Hij zal vooral weer moeten wennen aan rijden in een vol peloton. "De tweede etappe is een sprintersrit", keek hij vooruit. "Als ik me tijdens de koers goed voel, dan ga ik er 100 procent voor."