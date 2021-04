Dylan Groenewegen maakt verrassend deel uit van de ploeg van Jumbo-Visma die eind volgende week aan de Giro d'Italia begint. De 27-jarige sprinter maakt zijn rentree, een dag nadat zijn schorsing van negen maanden voorbij is.

Groenewegen, die niet meer koerste sinds hij vorig jaar in Polen de crash veroorzaakte waarbij concurrent Fabio Jakobsen zwaar letsel opliep, zou eigenlijk in de luwte terugkeren in het peloton.

Dat plan is nu bijgesteld, mede doordat de Australiër Chris Harper vanwege een oogblessure niet kan starten bij Jumbo-Visma. Bovendien dreigt een aantal koersen waaraan Groenewegen zou meedoen niet door te gaan vanwege de coronapandemie.

"Het is superfijn dat Fabio Jakobsen in Turkije een mooie rentree heeft gemaakt. Nu Dylan zijn straf heeft uitgezeten, is het te hopen dat voor hem dadelijk hetzelfde geldt. Dat is nu even het belangrijkste. Ik hoop dat iedereen hem die kans ook geeft", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma dinsdag.

De Giro-ploeg van Jumbo-Visma bestaat naast Groenewegen, die een van de kopmannen is, uit George Bennett, Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Jos van Emden, Tobias Foss en Paul Martens.

'Hou rekening met enkele negatieve reacties'

Groenewegen kijkt uit naar zijn rentree, al beseft hij dat misschien niet iedereen er blij mee is. "Ik heb veel steunbetuigingen gekregen na alles wat er gebeurd is, maar ik houd ook rekening met enkele negatieve reacties bij mijn terugkeer. Dat houd je misschien toch", aldus de Amsterdammer.

"Ik heb Fabio gesproken voordat hij naar Turkije ging en het deed me goed te zien hoe het hem daar verging. Ik heb er extra veel zin in om zelf ook weer te gaan koersen en ik ben blij dat dat kan in een mooie ronde als de Giro d'Italia."

De 104e editie van de Giro begint op 8 mei in Turijn en eindigt op 30 mei met een tijdrit in Milaan.