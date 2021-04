Jumbo-Visma reist in juni met Jonas Vingegaard in de ploeg af naar Brest voor de start van de Tour de France. De 24-jarige Deen is de vervanger van Tom Dumoulin in de Nederlandse formatie.

In januari van dit jaar liet Jumbo-Visma weten opnieuw met klassementsmannen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk én Dumoulin naar de Tour te gaan, maar vlak daarna maakte Dumoulin bekend dat hij voor onbepaalde tijd stopt met wielrennen.

Naast Roglic, Kruijswijk en Vingegaard bestaat de formatie van Jumbo-Visma uit Wout van Aert, Robert Gesink, Sepp Kuss, Tony Martin en Mike Teunissen. De Sloveen Roglic gaat voor revanche nadat hij de eindzege vorig jaar op de slotdag verspeelde aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Vingegaard debuteerde vorig jaar namens Jumbo-Visma in een grote ronde - hij werd 46e in de Ronde van Spanje - en maakt dit seizoen indruk. Hij won dankzij twee ritzeges de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali en werd tweede in de Ronde van het Baskenland. Ook won hij een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

De Deense klassementsrenner is verguld met zijn plek in de Tour-ploeg. "Het is een droom die uitkomt. Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om ervoor geselecteerd te worden. Ik ben heel content met mijn ontwikkeling."

'In theorie kan Jonas zelf een kanshebber worden'

Ploegleider Grischa Niermann ziet veel potentie in Vingegaard. "We voorzien voor hem een voorname rol in de Tour. Zijn selectie is een beloning voor zijn goede resultaten. In theorie kan Jonas zelf een kanshebber worden op de eindzege in een grote ronde", aldus de Duitser.

"Hij kan ook goed tijdrijden. Maar hij heeft tijd nodig voor zijn ontwikkeling. Dan is er niets beter dan een grote ronde rijden met Steven en Primoz en hen te steunen en ook van hen te leren."

De Tour begint dit jaar op 26 juni. Aanvankelijk zou de start in Kopenhagen zijn, maar omdat dat zou botsen met het EK voetbal werd Brest aangewezen voor het 'Grand Départ'. De Ronde van Frankrijk begint volgend jaar alsnog in Kopenhagen.