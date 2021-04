Tadej Pogacar kon zondag amper geloven dat hij Luik-Bastenaken-Luik had gewonnen. De 22-jarige renner was extra gebrand op de winst in de laatste voorjaarsklassieker van het jaar, omdat hij woensdag niet mocht starten in de Waalse Pijl.

"We waren heel gemotiveerd vandaag", zei Pogacar in Luik. "Het was een grote teleurstelling dat we woensdag niet mochten koersen, want we dachten ook daar een goede kans op de zege te hebben. Daarom ben ik nu heel gelukkig met deze overwinning."

UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, kreeg een startverbod voor de Waalse Pijl, omdat twee teamleden eind vorige week positief testten op het coronavirus.

Pogacar, die woensdag op Twitter zijn woede over het besluit van de Belgische autoriteiten liet blijken, zat net als zijn ploeggenoten tot vrijdag in quarantaine. Toen kregen ze te horen dat ze na meerdere negatieve testen wel mochten meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik.

'Ik heb hier geen woorden voor'

De winnaar van de Tour de France van vorig jaar greep die kans met beide handen aan. Hij belandde op de Roche-aux-Faucons, de slotklim van de dag, in de beslissende kopgroep van vijf en klopte wereldkampioen Julian Alaphilippe met een half wiel in de sprint in het centrum van Luik.

"Ik wist dat Alaphilippe er een lange sprint van wilde maken, dus ik koos voor zijn wiel", aldus Pogacar. "Gelukkig kon ik hem op het einde nog passeren."

De Sloveen won zo zijn eerste wielermonument. "Ik heb er geen woorden voor. Ik houd van deze koers, dus het voelt geweldig om hier te winnen. Zeker na een strijd met alleen maar toprenners."