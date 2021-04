Tadej Pogacar heeft zondag Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. De Tour-winnaar was in een spannende sprint van een groepje van vijf renners net te sterk voor Julian Alaphilippe.

De 22-jarige Pogacar had op de streep ongeveer een half wiel voorsprong op Alaphilippe. De Fransman David Gaudu werd derde, voor de zondag 41 jaar geworden Alejandro Valverde (de winnaar van 2006, 2008, 2015 en 2017) en de Canadees Michael Woods.

Bauke Mollema was op de achtste plaats de beste Nederlander. De kopman van Trek-Segafredo kwam in de eerste achtervolgende groep over de streep, op zeven seconden van de winnaar.

Alaphilippe greep voor de tweede keer in zeven maanden net naast de zege in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar oktober dacht de wereldkampioen de klassieker gewonnen te hebben, maar hij juichte te vroeg. De zege ging daardoor naar Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma kwam zondag als dertiende over de streep.

Pogacar, vorig jaar derde in Luik-Bastenaken-Luik, boekte zijn eerste zege in een van de vijf wielermonumenten en zijn zesde overwinning van het jaar. Het was deze week door twee positieve coronatesten binnen zijn ploeg UAE Emirates nog even onzeker of de Sloveen wel zou mogen starten in de laatste voorjaarsklassieker.

Eerder op zondag ging de zege in de vrouwenkoers naar Demi Vollering. De 24-jarige Nederlandse rekende in de sprint van een klein groepje af met Annemiek van Vleuten.

Nederlander Paasschens in kopgroep

Het duurde lang voordat de 107e editie van Luik-Bastenaken-Luik echt ontbrandde. Een kopgroep van zeven met de Nederlander Mathijs Paasschens kreeg een voorsprong van meer dan tien minuten en bepaalde daardoor lang het beeld van de koers.

Op de Côte de la Redoute, de beruchte klim met de top op 35 kilometer van de finish, gooide INEOS Grenadiers het tempo in het peloton flink omhoog. Alaphilippe miste even de slag, maar kon met hulp van zijn ploeggenoten vrij snel weer aansluiten.

Loïc Vliegen bleef vervolgens als laatste vluchter vooraan over, maar de Belg stond op de Côte des Forges - de voorlaatste klim - volledig stil door kramp. INEOS nam wederom het initiatief en stuurde Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart, Adam Yates en Richard Carapaz mee in een kopgroep van elf renners. Pogacar zat erbij, Roglic en Alaphilippe moesten achtervolgen.

De mannen vooraan keken vooral naar elkaar, waarna Carapaz er alleen vandoor ging. De Ecuadoraan werd weer bijgehaald op de Roche-aux-Faucons, de laatste hindernis van de dag, waarop Woods, Pogacar, Alaphilippe, Gaudu en Valverde de beslissende kopgroep vormden.

De vijf mannen bleven bij elkaar tot in het centrum van Luik. Valverde begon met nog 250 meter te gaan met sprinten, maar de viervoudig winnaar viel stil en zag dat Pogacar het sterkste was.