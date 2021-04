Het doet Demi Vollering heel veel dat ze zondag met Luik-Bastenaken-Luik haar eerste grote overwinning als profwielrenster heeft geboekt. De 24-jarige Nederlandse profiteerde van goed voorbereidend werk van ploeggenote Anna van der Breggen en maakte het af in de sprint.

"Dit is geweldig. Anna en de rest van de ploeg deed echt uitstekend werk vandaag. Dat ik het kon afmaken... Het is fantastisch", zei Vollering, waarna ze haar emoties niet meer kon bedwingen.

"Ik ben heel dankbaar dat ze dit voor mij hebben gedaan. Het is een geweldige ploeg. Ik wil iedereen bedanken."

Vollering, die wordt gezien als een van de nieuwe grote namen in het vrouwenwielrennen, was recent al twee keer heel dicht bij haar eerste grote overwinning. In zowel de Brabantse Pijl als de Amstel Gold Race moest ze echter genoegen nemen met de tweede plek.

"Ik vind Luik-Bastenaken-Luik echt een mooie koers", aldus de renster van Team SD Worx. "Twee jaar geleden was ik hier derde in mijn eerste jaar als prof. Dat ik hier nu win, is echt een droom die uitkomt."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende sprint van Demi Vollering.

'Met Vos wil je niet sprinten'

Vollering zat uiteindelijk in een groepje van vijf, waartoe Marianne Vos niet behoorde. De kopvrouw van Jumbo-Visma moest de rest van de favorieten laten gaan in de lastige laatste kilometers.

"Het was heel zwaar op de klimmetjes", keek Vollering terug. "Op een gegeven moment waren we weg met een groepje en ik was blij dat Marianne Vos er uiteindelijk niet bij zat, want met haar wil je niet uiteraard niet sprinten."

Vollering kan terugkijken op een mooi voorjaar. Naast haar overwinning in Luik en haar sterke optredens in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race eindigde ze ook voorin bij de Waalse Pijl, de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en Omloop Het Nieuwsblad.