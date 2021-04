Demi Vollering heeft zondag Luik-Bastenaken-Luik op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse profiteerde in de finale van 'La Doyenne' van goed voorbereidend werk van ploeggenote Anna van der Breggen en boekte haar eerste grote overwinning als profwielrenster.

In de finale van de koers over 141 kilometer reed Van der Breggen namens Team SD Worx in een favorietengroepje van vijf hard op kop voor Vollering, die in de sprint toesloeg. Annemiek van Vleuten werd tweede en de Italiaanse Elisa Longo Borghini kwam als derde over de meet.

De overwinning in Luik is gedenkwaardig voor Vollering, die wordt gezien als een van de nieuwe toprensters in het vrouwenwielrennen en haar eerste grote zege binnen heeft sinds ze in 2019 prof werd. Ze was er eerder deze maand al twee keer heel dichtbij.

Anderhalve week geleden dacht de renster van SD Worx al te winnen in de Brabantse Pijl. Ze kwam toen juichend over de finish, maar na bestudering van de finishfoto bleek dat ze het nét had afgelegd tegen de Amerikaanse Ruth Winder. Vier dagen later werd ze ook in de Amstel Gold Race tweede.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende sprint van Demi Vollering.

Vos kan niet meedoen om overwinning

In Luik-Bastenaken-Luik nam de nervositeit zondag met nog zo'n 35 kilometer te gaan toe. Drie rensters, onder wie Lucinda Brand, maakten zich los van het peloton en daarachter lieten onder anderen Van der Breggen, Vollering, Van Vleuten en Marianne Vos zich van voren zien.

Brand en haar medevluchters hielden geen stand, waarna de koers op de laatste van zeven klimmetjes - de Côte de la Roche-aux-Faucons van 1,3 kilometer à 11 procent - écht ontbrandde. Vos werd het voornaamste slachtoffer: de kopvrouw van Jumbo-Visma kon de favorieten niet volgen, sloot later wel weer even aan, maar moest uiteindelijk toch passen.

Van der Breggen was degene die vooraan het tempo hoog hield, met ploeggenote Vollering, Van Vleuten, Longo Borghini en de Poolse Katarzyna Niewiadoma in haar wiel. Haar imponerende kopwerk bleek niet voor niets: Vollering kwam er in de sprint overheen en maakte het vakkundig af.

Later op zondag finishen de mannen in Luik. Primoz Roglic en Julian Alaphilippe zijn daar de grote favorieten. Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontbreken; de koers past niet in hun programma.