Primoz Roglic en Julian Alaphilippe starten zondag als topfavorieten in Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe won woensdag in de Waalse Pijl de eerste ronde van het gevecht tussen de twee toppers en hoopt in Luik zijn grote fout van vorig jaar recht te zetten.

"Het is de eerste en laatste keer dat dit me overkomt", verzuchtte Alaphilippe vorig jaar oktober na een enerverende herfsteditie van Luik-Bastenaken-Luik.

De wereldkampioen dacht de sprint van een groepje van vijf te hebben gewonnen, maar hij juichte te vroeg. Terwijl Alaphilippe met zijn handen in de lucht over de streep kwam, boekte Roglic zijn eerste zege in een wielermonument.

Doordat Luik-Bastenaken-Luik dit seizoen weer op de normale plek op de kalender staat, kan de 28-jarige Alaphilippe binnen zeven maanden al revanche nemen voor zijn kostbare misser, en de eerste Franse winnaar van 'La Doyenne' sinds Bernard Hinault in 1980 worden.

"'Luik' is al vanaf het begin van dit seizoen mijn hoofddoel van het voorjaar", zei de kopman van Deceuninck-Quick-Step vrijdag bij een digitaal persmoment. "Ik droom er al een tijdje van om deze koers te winnen."

Alaphilippe begint in topvorm aan de laatste voorjaarsklassieker van het seizoen, want woensdag was hij na een fraai duel met Roglic op de Muur van Hoei de sterkste in de Waalse Pijl. "Natuurlijk is 'Luik' een andere wedstrijd, maar de Waalse Pijl is een goede graadmeter. Mijn overwinning heeft me heel veel vertrouwen gegeven voor zondag."

Julian Alaphilippe verkende vrijdag het parcours van Luik-Bastenaken-Luik met zijn ploeggenoten. Julian Alaphilippe verkende vrijdag het parcours van Luik-Bastenaken-Luik met zijn ploeggenoten. Foto: ANP

Jumbo-Visma vertrouwt op vorm van Roglic

Alaphilippe is wel waakzaam voor de kracht van Roglic. "Hij is de te kloppen renner, de topfavoriet", aldus 'Loulou'. "Zijn versnelling op de Muur van Hoei was indrukwekkend en in de Ronde van Baskenland was hij ook erg sterk. Dus we gaan zeker op hem letten, al is hij niet de enige gevaarlijke klant."

In het kamp van Jumbo-Visma is er veel vertrouwen dat Roglic zijn prestatie van vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik kan herhalen. "Primoz steekt in een erg goede vorm", zegt Grischa Niermann.

De ploegleider van de Nederlandse formatie verwacht een vergelijkbare finale als in oktober. "Een groep met favorieten begint aan de Roche-aux-Faucons (de laatste klim, met de top op 13,3 kilometer van de streep, red.) en daarna zullen we het wel zien. Primoz heeft aangetoond dat hij in een sprintje kan winnen, maar ook na een solo."

Julian Alaphilippe (rechts) rekende in de Waalse Pijl af met Primoz Roglic. Julian Alaphilippe (rechts) rekende in de Waalse Pijl af met Primoz Roglic. Foto: ANP

Het parcours

Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Parcoursbouwer Jean-Michel Monin heeft alleen de Côte de Desnié toegevoegd. Die klim (1,7 kilometer à 7,1 procent) ligt nu voor de beruchte Côte de La Redoute. De finish is voor het derde jaar op rij in het centrum van Luik.

Het parcours van de 107e editie van Luik-Bastenaken-Luik voor mannen. Het parcours van de 107e editie van Luik-Bastenaken-Luik voor mannen. Foto: ASO

De Nederlanders

Er staan tien Nederlanders op de startlijst van de klassieker die al sinds 1892 wordt verreden. Bauke Mollema, de kopman van Trek-Segafredo, en Wout Poels, de winnaar van 2016, mogen zich outsider noemen.

Robert Gesink, Sam Oomen en Lennart Hofstede moeten Roglic bijstaan bij Jumbo-Visma, Ide Schelling en Wilco Kelderman starten namens BORA-hansgrohe, Team DSM begint met Martijn Tusveld en Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauzen WB) en Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert) vertegenwoordigen kleine Belgische teams.

Luik-Bastenaken-Luik begint zondag om 10.00 uur. De finish wordt rond 17.00 uur verwacht. De vrouwen starten al om 8.40 uur en komen rond 12.30 uur over de streep.

Favorieten mannenkoers Luik-Bastenaken-Luik ⭐⭐⭐⭐⭐ Julian Alaphilippe (Fra), Primoz Roglic (Slo)

⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar (Slo), Alejandro Valverde (Spa)

⭐⭐⭐ Michael Woods (Can), Maximilian Schachmann (Dui), Adam Yates (GB)

⭐⭐ Marc Hirschi (Zwi), Warren Barguil (Fra), Jakob Fuglsang (Den)

⭐ Bauke Mollema (Ned), Matej Mohoric (Slo), David Gaudu (Fra)