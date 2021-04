UAE Emirates mag zondag starten in Luik-Bastenaken-Luik. Bij de ploeg van kopmannen Tadej Pogacar en Marc Hirschi testten afgelopen week nog twee personen positief op het coronavirus, waardoor de renners zich moesten terugtrekken uit de Waalse Pijl.

Naast Pogacar en Hirschi vormen David de la Cruz, Rui Costa, Davide Formolo, Vegard Stake Laengen en Brandon McNulty de ploeg van UAE Emirates voor de Belgische klassieker.

De Italiaanse renner Diego Ulissi en een staflid testten afgelopen week bij aankomst in België nog positief op het coronavirus. Dat was opvallend, omdat de voltallige ploeg gevaccineerd is tegen COVID-19, al zorgt een prik niet voor 100 procent bescherming. In afwachting van de nieuwe testuitslagen zat UAE Emirates tot vrijdag in quarantaine.

Pogacar reageerde afgelopen woensdag nog verbolgen op het wedstrijdverbod van de Belgische autoriteiten. "We zijn allemaal negatief getest en toch mogen we niet starten. We hadden gisteren valspositieve tests en daarna driemaal een negatieve uitslag", schreef de Sloveen woensdag op Twitter.

Enkelvoudig Tour-winnaar Pogacar geldt met Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) als een van de favorieten voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe won afgelopen woensdag de Waalse Pijl. Hij bleef onder anderen Roglic (tweede) voor op de Muur van Hoei.

Tom Pidcock ontbreekt juist in Luik-Bastenaken-Luik. De Brit van INEOS-Grenadiers ondervindt nog te veel hinder van een blessure die hij opliep bij een valpartij in de Waalse Pijl, meldt zijn ploeg in een verklaring.