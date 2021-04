Thibaut Pinot doet volgende maand toch niet mee aan de Giro d'Italia. De renner van Groupama-FDJ heeft te veel last van zijn rug.

De dertigjarige Pinot deed deze week ter voorbereiding op de Giro mee aan de Ronde van de Alpen. De Fransman reed de koers wel uit en eindigde als zestigste in het algemeen klassement, maar acht zichzelf niet in staat om in mei om de eindzege in de Ronde van Italië mee te kunnen doen.

"Als ik wel mee zou doen, zou ik onnodig lijden en bovendien niet in staat zijn het team te helpen", zegt Pinot in een verklaring van Groupama-FDJ. "Het is geen kwestie of ik wel of niet in vorm ben, maar door de pijn in mijn rug kan ik gewoon niet naar behoren presteren. Hoe meer kilometers ik fiets, des te meer pijn ik heb."

Pinot, die dit jaar ook de Tirreno-Adriatico reed, zou in de Giro de kopman van Groupama-FDJ zijn. Hij deed in 2014 voor het eerst mee aan de Ronde van Italië en eindigde toen mede dankzij een ritzege als vierde in het algemeen klassement.

Thibaut Pinot is niet fit genoeg om in mei mee te doen aan de Giro d'Italia. Foto: Getty Images

'Verschrikkelijk dat ik niet mee kan doen aan de Giro'

Bij zijn tweede deelname in 2018 moest Pinot na de voorlaatste etappe afstappen vanwege koorts en uitdrogingsverschijnselen. Alleen in de Tour de France eindigde Pinot een keer op het podium: in 2014 werd hij derde achter winnaar Vincenzo Nibali en de Fransman Jean-Christophe Péraud.

"Ik vind het verschrikkelijk dat ik niet aan de Giro mee kan doen", zegt Pinot. "We hebben er alles aan gedaan. Ik ben nu teleurgesteld, maar ik hoop de rugproblemen snel achter me te laten, zodat ik in de toekomst weer op mijn gebruikelijke niveau kan presteren."

De 104e editie van de Giro d'Italia begint over precies twee weken (8 mei) met een tijdrit in Turijn. De eerste grote ronde van het jaar wordt op 30 mei afgesloten met een race tegen de klok richting Milaan.