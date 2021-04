Simon Yates heeft vrijdag de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Brit, die met een goed gevoel kan afreizen naar de start van de Giro d'Italia, hield zijn leiderstrui vast in de laatste rit. Felix Grossschartner was de beste in die vijfde etappe.

De 28-jarige Yates eindigde vrijdag in het peloton als twaalfde en dat was ruim voldoende om de rittenkoers te winnen. Hij had dinsdag de tweede etappe gewonnen en ook de leiderstrui veroverd.

Pello Bilbao werd in het klassement tweede op 58 tellen van Yates. Aleksandr Vlasov is de nummer drie op 1.06 minuten. Er eindigden geen Nederlanders bij de eerste dertig in de eindklassering.

De slotrit ging naar Grossschartner. De renner van BORA-hansgrohe zat in de kopgroep en reed daar op ruim 18 kilometer van de meet uit weg. De 27-jarige Oostenrijker kwam solo over de meet en hield Nicolas Roche (tweede) en Alessandro De Marchi (derde) 34 tellen achter zich.

Yates, die zijn eerste eindoverwinning van dit kalenderjaar boekte, volgt in de Ronde van de Alpen Pavel Sivakov op. De Giro d'Italia, waar Yates hoge ogen wil gooien in het algemeen klassement, begint op 8 mei.