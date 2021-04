Pello Bilbao heeft donderdag na een razende afdaling de vierde etappe van de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De kopman van Bahrain-Victorious rekende in het Italiaanse Pieve di Bono af met Aleksandr Vlasov en klassementsleider Simon Yates.

Vlasov reed weg op de slotklim, de Boniprati van de tweede categorie, en alleen Yates kon de Rus volgen. In de technische afdeling van 7 kilometer naar de finish wist Bilbao toch nog aan te sluiten bij de twee koplopers en hij was vervolgens de beste in de sprint.

Vlasov werd tweede en Yates derde, terwijl de Colombiaan Nairo Quintana op 58 seconden als vierde eindigde.

Team DSM-kopman Jai Hindley, vorig jaar tweede in de Giro d'Italia, verloor meer dan twee minuten en werd slechts zeventiende. De Australiër was een van de renners die vielen in de steile en bochtige afdaling.

Chris Froome liet zich twee maanden voor de Tour de France zien door in de kopgroep te zitten, maar de vluchters werden nog voor de slotklim teruggepakt door het peloton.

Yates lijkt op weg naar eindzege

Yates verstevigde de leiding in het klassement. De Brit van Team BikeExchange heeft nu 58 seconden voorsprong op de nummer twee Bilbao. Vlasov staat derde op 1.06 minuten.

Vrijdag is de laatste etappe van de Ronde van de Alpen. De vijfdaagse wedstrijd is voor veel klassementsrenners de laatste voorbereidingskoers op de Giro (8-30 mei).