In haar laatste optreden in de Waalse Pijl boekte Anna van der Breggen haar zevende zege op de Muur van Hoei. Vanaf 2015 bleef ze ongeslagen op de allesbepalende slotklim

"Ongelooflijk eigenlijk", sprak Van der Breggen na afloop. "Het was de laatste keer, volgend jaar val ik die meiden niet meer lastig. Het is een vreemd gevoel." Van der Breggen verruilt na de Olympische Spelen de fiets voor een plek in de ploegleiderswagen van SD Worx.

"Deze was echt wel speciaal", vertelde de net 31 geworden wereldkampioene. "Het was een harde koers, het is meer dan alleen de Muur oprijden."

Haar ploeggenoten moesten diep gaan, omdat ze tactische steken lieten vallen. "We moesten in de achtervolging toen een aantal rensters was weggereden. Tactisch hebben we niet onze beste koers gereden."

"Maar dat is wel een beetje logisch, want we reden hier met een heel jonge groep meiden", legde de winnares uit. "Ze zijn nog niet zo gewend om de koers te lezen. Gelukkig eindigde het allemaal goed en won ik alsnog."

Van der Breggen prijst ploeggenote Vollering

Van der Breggen werd in de finale wel uitstekend geholpen door ploeggenote Demi Vollering. De 24-jarige renster werd vorig jaar zelf nog derde in de Waalse Pijl en was vorige week met tweede plaatsen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race ook al dicht bij overwinning.

Nu offerde Vollering zich op voor Van der Breggen door het gat met de ontsnapte Amerikaanse Ruth Winder dicht te rijden op de Muur van Hoei. Van der Breggen: "Dat vond ik heel knap van haar. Ze nam de beslissing om het gaatje te dichten. Geweldig dat ze dat doet."

"Demi was heel eerlijk en zei dat ze geen superbenen had om het zelf af te maken en dat mijn kansen op succes groter waren. Als je dat op die leeftijd durft zeggen, dat vind ik wel mooi. Ze riep door het oortje dat zij het gat wel zou dichtrijden: 'Blijf jij maar zitten, Anna. En hou je rustig.'"

Daarna was het aan Van der Breggen om het af te ronden. "Gelukkig ken ik deze klim nu al vrij goed", aldus de renster. "De Muur ligt me gewoon. Ik was vooraf wat onzeker, omdat ik vorige week ziek ben geweest. Maar tijdens de wedstrijd voelde ik dat het goed zat."